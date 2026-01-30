La casa que Rodolfo Barili y Lara Piro construyeron juntos es mucho más que una vivienda moderna: es el reflejo de una nueva etapa personal, marcada por la convivencia, la reorganización familiar y la búsqueda de un espacio donde todos pudieran sentirse parte.

Antes de formalizar su relación, la pareja tomó una decisión clave: renovar por completo la propiedad para adaptarla a las necesidades de una familia ensamblada, priorizando la comodidad diaria sin perder estilo.

La transformación de la propiedad de Rodolfo Barili y Lara Piro se centró en abrir ambientes y generar una circulación más fluida. Lo que antes eran espacios separados hoy funciona como una gran planta social donde living, comedor y cocina dialogan entre sí.

Esta integración no solo aporta amplitud visual, sino que también favorece la vida cotidiana, con zonas pensadas para compartir comidas, charlas y encuentros informales. El diseño contemporáneo se apoya en líneas limpias, colores suaves y una distribución práctica que evita recargar los ambientes.

Así es la casa de Rodolfo Barili y Lara Piro: espacios amplios, comodidad y diseño moderno | Créditos: La Voz

LA CASA DE RODOLFO BARILI Y LARA PIRO

La luz natural cumple un rol fundamental en toda la casa. A través de grandes ventanales, el interior se conecta permanentemente con el exterior, logrando que cada rincón se sienta luminoso y aireado.

Esta relación con el jardín potencia la sensación de hogar abierto, donde los límites entre adentro y afuera se vuelven difusos, especialmente en los días de buen clima.

El parque es, sin dudas, uno de los grandes protagonistas de la propiedad. Amplio y cuidadosamente organizado, se convirtió en el corazón verde de la casa y en el lugar elegido para reuniones familiares, juegos con los chicos y celebraciones especiales.

En el interior, cada elección busca un equilibrio entre modernidad y calidez. El mobiliario acompaña la lógica funcional del espacio, sin excesos, pero con detalles personales que le dan identidad propia. La cocina, completamente equipada y abierta al área social, funciona como punto de encuentro natural, donde la vida familiar transcurre de manera espontánea.