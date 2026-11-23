A menos de un año de la compra de la casa de sus sueños, y un largo año de remodelaciones, Jimena Barón está próxima a mudarse.

En las últimas horas, mientras recorría el jardín de su nuevo hogar, la actriz compartió una serie de historias en Instagram donde contó cuál fue la particular señal que recibió.

Según reveló, fue una increíble coincidencia entre un salmo y la dirección de la nueva propiedad la que le marcó el camino correcto.

Jimena Barón y Matías Palleiro, el día que compraron su nueva casa (Foto: Instagram @jmena)

Finalmente, en diciembre de 2025 decidió dar el importante paso y, junto a Matías Palleiro, compraron su nueva casa.

“No voy a spoilear porque les quiero mostrar la casa terminada, pero estoy acá, que ya falta muy poquito”, empezó contando Jimena este lunes a través de sus redes donde reflexionó: “Pensaba cuán rápido uno se acostumbra a las cosas...”.

LA SEÑAL QUE RECIBIÓ JIMENA BARÓN ANTES DE COMPRAR LA CASA DE SUS SUEÑOS

A través de sus historias de Instagram, Jimena Barón compartió una serie de videos donde se mostró muy agradecida por su presente y celebró el gran momento que está viviendo. “Recién que tuve mi momentito con los pajaritos y el pasto, yo quería pasto y no irme de capital, un montón de cosas que yo decía ‘qué difícil’”, señaló.

Jimena Barón reveló cuál fue la señal que recibió antes de comprar la casa de sus sueños (Video: Instagram @jmena)

De acuerdo a su relato, si bien la propiedad le generó una conexión inmediata, no todo era tan sencillo. “Me acordaba del día que vinimos a ver la casa y sentimos que era la casa de nuestros sueños, pero no sabíamos si la íbamos a poder comprar, si nos iban a aceptar la oferta económica. Era como un sueño”, afirmó.

A su vez, Barón reconoció que inicialmente consideraba que la compra estaba fuera de sus posibilidades. “Honestamente, pensaba que estaba muy fuera de mi alcance económico. Terminó no siendo tan así”, relató. “Por trabajos, cosas que me salieron, y todo se dio para que sea posible. Tampoco sabía cuál era la situación de mi marido y de repente era otra y lo logramos”, agregó, sobre Matías.

A pesar de los contratiempos, Jimena dejó en claro: “Yo sentía que esta casa era la casa de mis sueños, que tenía que comprarla, pero tenía mucho vértigo”. Entonces, reveló cuál fue la señal que recibió el 14 de diciembre de 2025, dos días después de haber encontrado la vivienda y ocho días antes de comprarla. “Estábamos en diciembre por irnos a Quequén, momento del año donde uno piensa que el año ya terminó y nada más grandilocuente va a suceder”, relató.

(Foto: Instagram @jmena)

Y precisó: “Estaba hablando con mi mamá de que sentía que esta casa era para mí, pero que no sabía qué hacer”. En ese momento, Jimena metió la mano en un pantalón que llevaba puesto (perteneciente a su hijo Momo) y encontró una tarjeta. “‘Un momento, un mensaje de Dios’, dije haciéndome la graciosa”, recordó la actriz que, al leerla, advirtió que se trataba de una cita bíblica.

“Cuando saco la tarjeta, era un salmo”, recordó que no quiso decir de qué salmo se trataba. “El número del salmo terminó siendo la dirección de esta casa”, reveló Jimena, aún sorprendida. Luego, compartió la foto que le sacó su mamá en ese preciso momento. “Mi mamá sacó una foto del momento del shock del salmo”, escribió sobre la captura. “Se nos dio tan fácil, con mucho trabajo, pero de una manera tan mágica”, cerró la actriz, feliz con su presente.