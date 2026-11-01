Jimena Barón volvió a llamar la atención en las redes sociales con una foto de alto voltaje. La cantante y actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que posó casi como Dios la trajo al mundo y dejó al descubierto gran parte de su cuerpo.

En la imagen, la artista aparece de espaldas, con una bombacha blanca y sin ropa en la parte superior del cuerpo. Con los brazos levantados y el pelo recogido, eligió una pose que dejó a la vista su espalda y sus tatuajes.

La publicación fue realizada desde un ambiente de paredes blancas, donde también se observa una camilla cubierta con una toalla naranja. Además, Barón etiquetó a la cuenta de un espacio dedicado a tratamientos corporales.

LA FOTO MÁS AUDAZ DE JIMENA BARÓN QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN EN INSTAGRAM

Fiel a su estilo desinhibido, Jimena Barón decidió compartir una postal íntima y sin demasiadas explicaciones. La imagen fue acompañada por la canción Birds of a Feather, de Billie Eilish, y no incluyó ninguna frase escrita por la cantante.

Uno de los detalles que más se destacó fue la naturalidad con la que posó frente a la cámara, sin recurrir a un vestuario elaborado ni a una producción fotográfica.

Jimena Barón sorprendió con una foto casi desnuda y revolucionó las redes. Crédito: Instagram.

La actriz dejó al descubierto su espalda, parte de sus tatuajes y su figura, en una publicación que se diferenció de los contenidos familiares y cotidianos que suele mostrar en su perfil.