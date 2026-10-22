Jimena Barón mostró cómo avanzó la remodelación de su vivienda tras su viaje al Mundial

Jimena Barón volvió a compartir detalles de su vida cotidiana con sus seguidores y esta vez sorprendió al mostrar cómo avanza la remodelación de su casa. A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz realizó un recorrido por distintos ambientes de la propiedad y dejó al descubierto el trabajo que se está llevando adelante.

Con la pregunta “¿Y cómo viene la obra?”, la cantante mostró el estado actual de la vivienda, donde todavía quedan varios detalles por terminar, pero ya comienzan a apreciarse algunos de los cambios realizados.

En las imágenes se pueden observar habitaciones con paredes recién pintadas, pisos protegidos con cartones y plásticos, además de herramientas, cajas y materiales de construcción distribuidos por los diferentes espacios.

ASÍ ESTÁ QUEDANDO LA CASA DE JIMENA BARÓN EN PLENA REMODELACIÓN

El recorrido comienza en una habitación amplia y luminosa, donde se destacan las ventanas de madera de estilo antiguo, uno de los elementos arquitectónicos que más llaman la atención de la propiedad.

Luego, la cámara avanza por diferentes pasillos y sectores de la vivienda, donde aparecen puertas vidriadas, ambientes en proceso de renovación y detalles que permiten conocer la distribución de la casa.

Crédito: Instagram

Aunque todavía hay materiales de construcción y latas de pintura en varios rincones, las paredes renovadas y las terminaciones que ya se realizaron permiten ver cómo empieza a tomar forma el proyecto.

EL DIVERTIDO FINAL DEL VIDEO QUE COMPARTIÓ JIMENA BARÓN

Hacia el final de la grabación, Jimena Barón llega hasta el sector de una escalera de madera, donde se encuentran dos trabajadores encargados de llevar adelante las tareas de remodelación.

Al advertir que están siendo filmados, ambos posan sonrientes para la cámara y hacen gestos de aprobación, levantando el pulgar y señalando hacia el frente.

En ese sector también pueden verse grandes cajas de electrodomésticos, herramientas y otros elementos que todavía deben ser instalados o acomodados.