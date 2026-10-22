Sebastián Graviotto, el exesposo de Juana Repetto, volvió a generar polémica en redes sociales. En las últimas horas, compartió un video en su perfil de Instagram y tuvo que cerrar los comentarios por las reiteradas críticas.

“Hay dolores de los que uno no puede escapar... por más que intente hacerse el fuerte”, escribió el padre de Belisario y Timoteo junto a la publicación que generó una inmediata repercusión.

En las imágenes se lo veía solo en su departamento, limpiando el sillón y ordenando el living mientras tomaba mate. En el breve video compartió una reflexión que terminó tomando a todos por sorpresa.

Sebastián Graviotto y su hijo menor, Timoteo (Foto: Instagram @sebastiangraviotto)

EL POLÉMICO POSTEO DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO

“Sí, estoy solo y soltero”, empezaba diciendo Sebastián Graviotto en el video. “Y cuando no están los chicos, la casa se siente distinta. Es como un vacío del que uno no puede escapar”, admitió.

El polémico posteo de Sebastián Graviotto por el que tuvo que cerrar comentarios (Video: Instagram @sebastiangraviotto)

Mientras continuaba ordenando el lugar, el ex de Juana Repetto sumó: “Hay cosas de las que uno no puede escapar. Hay rutinas que duele dejar atrás”. Casi al final, deja una frase que nadie esperaba: “Pero, ¿sabes que es lo que mas me duele? La rodilla izquierda”. Antes las criticas que recibió, Graviotto terminó cerrando los comentarios de dicha publicación de Instagram.