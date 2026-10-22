El 21 de octubre se entregaron los Martín Fierro de Radio 2026 y Andrea Rincón dijo presente por su nominación a Mejor Columnista de Espectáculos. Desde la alfombra roja, la actriz habló de todo: Julieta Ortega, Iván Noble, Ana Paula Dutil, Emanuel Ortega, Julieta Prandi y más.

La semana pasada, Andrea había visitado LAM y no había descartado la posibilidad de invitar a Julieta Ortega a su casamiento, pese a que la entrañable amistad que supieron tener llegó a su fin.

En ese contexto, surgió la versión de que Ana Paula Dutil le habría presentado a Emanuel Ortega a una tercera en discordia, y un viejo rumor volvió a cobrar fuerza.

Andrea Rincón (Foto: captura YouTube)

PASÓ ALGO ENTRE ANDREA RINCÓN E IVAN NOBLE

“¿Vos estuviste con Iván, el exmarido de Julieta Ortega?”, le preguntó sin filtros Pepe Ochoa en LAM.

Con contundencia, Rincón negó haber tenido intimidad con el cantante: “No, fue otra persona, antes de que yo la conozca”.

Y amplió: “A mí Julieta me quiso presentar a un ex y yo le dije que no, de ninguna manera. No era Iván, era otro chico”.