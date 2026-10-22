El 21 de octubre se entregaron los Martín Fierro de Radio 2026 y Andrea Rincón dijo presente por su nominación a Mejor columnista de espectáculos.

Sin embargo, la actriz y panelista terminó convirtiéndose en noticia por sus declaraciones sobre Ana Paula Dutil, en medio de la repercusión que generó la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Andrea Rincón se fue de boca al hablar de Ana Paula Dutil

Desde la alfombra roja, Rincón opinó sobre el vínculo de Dutil con la familia Ortega y respondió preguntas sobre las versiones que circularon en torno a la relación entre la expareja de Emanuel y la modelo.

“Al haber sido tan íntima de Julieta Ortega, viste cómo funcionaba esa familia. ¿Ana Paula Dutil tenía tanto protagonismo? Dicen que ella le presentó a las chicas a Emanuel, que arruinó su matrimonio”, le preguntó Denise Dumas a la actriz para LAM.

Después de un silencio y algunos gestos que llamaron la atención, Andrea respondió: “Cuando yo la conocí a Juli (Ortega), ellos vivían afuera. Después vinieron a vivir a la Argentina y él se puso de novio con Julieta Prandi. Es cierto que Ana Paula se quedó ahí, pegada en la familia, pero la familia la quiere”.

Marcela Tauro y Andrea Rincón en vivo con LAM

Picante, Marcela Tauro, que compartía el móvil con Andrea, intervino: “Yo la tendría lejos. ¿Vos no la tendrías lejos?”.

“No sé qué haría en ese lugar, eso es una cuestión de familia. Yo, si me llevo bien con la familia, ¿cómo no me voy a sentar a cenar con la ex? Si está todo bien, sí. Ahora, si quiere volver, no”, contestó Rincón.

Andrea Rincón (Foto: captura YouTube)

Andrea Rincón recordó su vínculo con Julieta Ortega y Ana Paula Dutil

En ese contexto, Pepe Ochoa contó que tiempo atrás Andrea había participado de un streaming junto a Julieta Ortega y Ana Paula Dutil, y aseguró que el encuentro “terminó todo a las patadas”. La actriz asintió ante el comentario.

“Yo era amiga de Julieta. No voy a decir nada. Mi amiga era Julieta”, aclaró.

Ante las insistentes preguntas en LAM sobre la presunta incomodidad de Julieta Prandi por la presencia de Dutil en la familia, Rincón lanzó una reflexión contundente.

“A ver, esto es como hacer una cuenta: dos más dos es cuatro. Es una chica que tuvo una depresión, se quiso suicidar porque estaba deprimida porque no podía ver al ex. Hay algo que nunca entendí”, expresó.

Después de hablar sin filtros, la propia Andrea pareció advertir la repercusión que podían tener sus declaraciones. “No sé por qué estoy diciendo esto... Me estoy metiendo en un quilombo”, reconoció.

Qué dijo Andrea Rincón sobre las versiones que involucran a Ana Paula Dutil

Lejos de terminar ahí, Pepe Ochoa le preguntó si creía posible que Ana Paula Dutil les presentara mujeres a Emanuel Ortega mientras él todavía estaba casado con Julieta Prandi.

Rincón fue tajante al responder: “Para mí eso es invento de la prensa, ya pasaron seis años. ¿Qué es, la madama? Es un delirio marca Acme. Por lo que la conozco a Ana Paula, jamás haría una cosa así”.

“Pero me estoy metiendo en un quilombo”, insistió la actriz antes de retirarse del móvil de LAM, justo cuando anunciaban la terna a Mejor columnista de espectáculos, en la que finalmente ganó Marcela Tauro.