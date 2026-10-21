Este miércoles 21 de octubre se entregaron los Martín Fierro de Radio 2026, los premios con los que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reconoce a las principales figuras y producciones de la radio argentina. La ceremonia se realiza en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y distingue los trabajos correspondientes a 2025.
La gala cuenta con 32 categorías que abarcan programas periodísticos, ciclos de entretenimiento, deportes, música y diferentes especialidades profesionales. Entre los nominados se encuentran figuras como Eduardo Feinmann, Nelson Castro, Mario Pergolini, Yanina Latorre, Jorge Rial, Andy Kusnetzoff y María O’Donnell.
A continuación, la lista completa de las ternas de los Martín Fierro de Radio 2026, con los ganadores de todas las categorías.
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MARTÍN FIERRO DE RADIO 2026: TODOS LOS NOMINADOS Y GANADORES
Programa periodístico matutino diario en AM
- Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre).
- Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10).
- Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata).
- Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid).
- Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia).
Programa periodístico matutino diario en FM
- ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos).
- Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports Radio).
- De acá en más (María O’Donnell – Urbana Play).
- Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix).
Programa periodístico vespertino diario en AM
- De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10).
- El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750).
- Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia).
- Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red).
- MP 910 (Marcelo Palacios – La Red).
Programa periodístico vespertino diario en FM
- Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100).
- Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix).
- Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega).
- Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play).
- ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop).
Programa de interés general en AM
- Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia).
- El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10).
- Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre).
- Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental).
Programa de interés general en FM
- Coworking (Nacho Otero – Delta).
- El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100).
- La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio).
- No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100).
Programa nocturno en AM y FM
- Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red).
- Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia).
- Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10).
Programa semanal en AM
- El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional).
- Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red).
- Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre).
- La hora referí (Daniel Dátola – La Red).
Programa semanal en FM
- Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos).
- Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – FM El Observador).
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos).
- El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4).
Programa deportivo
- Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red).
- No veo la hora (Ariel Senosiain – DSports Radio).
- Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre).
- Un buen domingo (Walter Nelson – La Red).
Programa musical en AM
- La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750).
- Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre).
- Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10).
- Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional).
Programa musical en FM
- Aspen Club (FM Aspen).
- La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney).
- La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue).
Programa cultural o educativo
- Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio).
- Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional).
- Después de todo (Gustavo Campana – AM 750).
- El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia).
Programa agropecuario
- Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano).
- La hora del campo (Alejandro Cánepa – Continental).
- Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre).
Labor periodística femenina
- María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play).
- Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata).
- Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10).
Labor periodística masculina
- Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – Radio Con Vos).
- Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre).
- Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
- Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10).
- Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10).
Labor conducción femenina
- Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio).
- María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre).
- Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4).
- Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador).
Labor conducción masculina
- Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – Urbana Play).
- Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100).
- Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional).
- Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red).
Labor periodística deportiva
- Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental).
- Hugo Balassone (Un buen momento – La Red).
- Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop).
Labor humorística
- Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre).
- Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos).
- Pachu Peña (Re tarde – Pop Radio).
- Patricio “Pato” Benegas (Ventura Show 1030 y Mesa chica – Del Plata).
Servicio informativo
- La Red Informativa (La Red).
- Mitre informa primero (Radio Mitre).
- Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10).
- Radionoticias Del Plata (Del Plata).
- Rotativo del aire (Rivadavia).
Labor locución femenina
- Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100).
- Gigi Ribaloff (Mucha Radio).
- Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre).
Labor locución masculina
- Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100).
- Mario Portugal (Rivadavia).
- Sebastián Bresler (Mitre).
Relator deportivo
- Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata).
- Gabriel Anello (Mitre).
- Leonardo Gentili (La Red).
Mejor labor en producción
- Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre).
- Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10).
- Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100).
- Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata).
Mejor labor en operación
- Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100).
- Gabriel Marsili (FM Los 40).
- Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100).
Labor en musicalización
- Delta Music Team (FM Delta).
- Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10).
- José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica).
- Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9).
Movilero
- Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre).
- Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre).
- Rosario Bigozzi (La Red).
Columnista de espectáculos
- Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop).
- Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100).
- Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
Columnista político
- Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre).
- Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play).
- Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
Columnista económico
- Alfredo Zaiat (El Destape Radio).
- Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos).
- Willy Kohan (Rivadavia).
Columnista policial o judicial
- Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10).
- Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador).
- Hugo Alconada Mon (De acá en más – Urbana Play).
- Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre).
Homenajes:
- Julio Lagos
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