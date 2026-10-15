María Becerra fue una de las figuras que dijeron presente en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música, que se celebró en el Teatro Porteño.

La artista no solo se llevó dos galardones, sino que también se mostró amable y distendida ante la gran cantidad de cronistas y periodistas que se acercaron para conseguir su palabra.

Entre las consultas que recibió, le preguntaron por el premio que obtuvo Wanda Nara por su canción viral “Bad Bitch”. Sin vueltas, María elogió a la conductora y dejó una respuesta que llamó la atención.

Qué dijo María Becerra de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro por “Bad Bitch”

Qué dijo María Becerra del Martín Fierro que le dieron a Wanda Nara por “Bad Bitch”

Con la naturalidad que la caracteriza, Becerra habló del reconocimiento a Nara y recordó con simpatía una de las frases que la conductora pronunció durante su discurso de agradecimiento.

“La amo. ¡Qué persona más icónica! La adoro. Cuando dijo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países, ¡claro que sí!”, expresó la cantante ante el micrófono de Desayuno Americano.

“¿Se merece el premio?”, le retrucaron. Lejos de esquivar la pregunta, María respondió con espontaneidad y dejó en claro la buena onda que tiene con Wanda.

“Sí, es una regia. Ella es vecina mía, me la cruzo todo el tiempo caminando por el barrio”, contó.

Pero la artista fue por más y cerró con un comentario descontracturado sobre la conductora: “Me la cruzo con las tetas divinas que tiene. La amo, es un ícono”.

Además de elogiar a Wanda, María Becerra tuvo una noche especial en la ceremonia: se llevó dos estatuillas, una a Mejor Álbum y otra a Mejor Artista Femenina.