La primera edición de los Martín Fierro de la Música reunió a grandes figuras del espectáculo y de la industria musical argentina en Tango Porteño. Antes de la entrega de premios, los famosos pasaron por la alfombra roja y mostraron sus looks para una noche especial organizada por APTRA.
Entre los protagonistas estuvieron María Becerra, Abel Pintos junto a su esposa, Mora Calabrese, Ángela Leiva, Wanda Nara, El Polaco, además de referentes de distintos géneros musicales. La moda tuvo su propio protagonismo, con apuestas que combinaron elegancia clásica, brillos, transparencias y estilos más audaces.
La llegada de La Mona Jiménez junto a Juanse también se destacó entre los momentos más comentados de la previa. Con artistas consagrados, nuevas figuras y personalidades de la televisión, la alfombra roja anticipó una gala que celebró la diversidad de la música nacional.