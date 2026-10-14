La primera edición de los Martín Fierro de la Música reunió a grandes figuras del espectáculo y de la industria musical argentina en Tango Porteño. Antes de la entrega de premios, los famosos pasaron por la alfombra roja y mostraron sus looks para una noche especial organizada por APTRA.

Entre los protagonistas estuvieron María Becerra, Abel Pintos junto a su esposa, Mora Calabrese, Ángela Leiva, Wanda Nara, El Polaco, además de referentes de distintos géneros musicales. La moda tuvo su propio protagonismo, con apuestas que combinaron elegancia clásica, brillos, transparencias y estilos más audaces.

La llegada de La Mona Jiménez junto a Juanse también se destacó entre los momentos más comentados de la previa. Con artistas consagrados, nuevas figuras y personalidades de la televisión, la alfombra roja anticipó una gala que celebró la diversidad de la música nacional.

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Marcelo Moura y pareja (Foto: Movilpress)

Juliana "Furia" Scaglione (Foto: Movilpress)

Coky Ramírez (Foto: Movilpress)

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

Marisa Andino y Daniel Navarro (Foto: Movilpress)

Valentino Merlo (Foto: Movilpress)

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Ariel Puchetta y Ráfaga (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

María Becerra (Foto: Movilpress)

El Chaqueño Palavecino (Foto: Movilpress)

Abel Pintos junto a su esposa, Mora Calabrese (Foto: Movilpress)

Emanuel Horvilleur (Foto: Movilpress)

Zoe Gotusso (Foto: Movilpress)

Juan Alberto Mateyko y Ana Rosenfeld (Foto: Movilpress)

Edith Hermida (Foto: Movilpress)

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

Roberto García Moritán (Foto: Movilpress)

Alejandro Lerner y familia (Foto: Movilpress)

El Polaco (Foto: Movilpress)

Catarina Spinetta y Andrés Mercau (Foto: Movilpress)

Malena Narvay (Foto: Movilpress)

La Mona Jiménez y Juanse (Foto: Movilpress)

Fabiana Cantilo (Foto: Movilpress)

Ulises Bueno (Foto: Movilpress)

Stefy Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Los Palmeras (Foto: Movilpress)

Luck Ra (Foto: Movilpress)

L-Gante (Foto: Movilpress)

Rodrigo Tapari (Foto: Movilpress)

Ángela Leiva (Foto: Movilpress)

Mike Amigorena (Foto: Movilpress)

Bandana (Foto: Movilpress)

Patricia Sosa (Foto: Movilpress)

Raúl Lavié y Laura Basualdo(Foto: Movilpress)

Joaquín Levinton (Foto: Movilpress)

Elián y Claudia Valenzuela (Foto: Movilpress)

Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo (Foto: Movilpress)

Walle Leiva (Foto: Movilpress)

Daniel Gómez Rinaldi (Foto: Movilpress)

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

Claudio Rígoli y Andrea Duplá (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

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