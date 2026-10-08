Con apenas 23 años, Candu Domínguez atraviesa un presente profesional soñado. Este 8 de octubre lanza “Repitiendo promesas”, su primera balada, y el 14 de octubre dirá presente en la primera edición de los Martín Fierro de la Música.

La artista está nominada en la categoría Mejor Artista Revelación Femenina y todavía no termina de asimilar la noticia. De hecho, cuando se enteró tuvo una reacción que no pasó desapercibida.

En un mano a mano con Ciudad Magazine, Candu contó que fue la última en enterarse de su nominación y reveló qué sintió al descubrir que su nombre estaba entre los elegidos por Aptra.

La imperdible reacción de Candu Domínguez al enterarse de su nominación a los Martín Fierro de la Música

Candu Domínguez contó cómo se enteró de su nominación a los Martín Fierro

“¿Por qué lloraste? ¿Porque te nominaron a Mejor Artista Revelación en los Martín Fierro de la Música?”, le preguntó Ciudad Magazine.

“Sí, por eso también. Fue un poco de todo”, reconoció Candu, quien atraviesa un año de mucha exposición y crecimiento profesional.

Luego contó cómo recibió la noticia. “Me desperté con el mensaje de mi manager, Lautaro, y llamé a mi mamá, y me dijo: ‘Ya lo sé. Salió en la tele’. Era la única que no lo sabía porque me dormí a las diez de la noche para tratar de dormir largo”, relató con emoción.

Candu Domínguez (Foto: Movilpress)

Todavía emocionada, Candu reconoció: “No sé cómo sentirme”.

“Siento que es una responsabilidad muy grande y lo más puro, lo más verdadero, que te puedo decir es que pensé que el estar nominada es algo que les voy a poder contar a mis hijos, mis nietos”, expresó Candu.

“Es un mimo que la industria te esté mirando, reconociendo...”, le planteó Ciudad Magazine.

“¡Es un montón! ¡Es un delirio! Estar nominada ya es un recuerdo que les voy a contar a mis hijos. Que sea lo que Dios quiera”, respondió Candu.