La primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 ya tiene a sus nominados. El evento se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026, a partir de las 19, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, CABA.

Organizados por APTRA, con Luis Ventura a la cabeza, los premios cuentan con producción general y derechos de Diego Suárez, en coproducción con El Nueve.

La ceremonia tendrá varios shows musicales en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

La conducción estará a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida, mientras que Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo estarán al frente de la alfombra roja.

Además, habrá homenajes a la trayectoria y un encuentro de artistas de distintas generaciones de la música argentina.

Martín Fierro de la Música 2026: todos los nominados

La música argentina ya tiene a sus protagonistas para esta primera edición histórica de los Martín Fierro de la Música.

Mejor Canción

Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! — Tu misterioso alguien

Cazzu habló a un mes de su show en el estadio más importante de su carrera (foto de prensa)

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama

Quién es Ornella Scalisi, la novia de Milo J y el gran apoyo del ganador del Gardel de Oro (foto de Ciudad Magazine)

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco

Lali Espósito anunció un tercer show en River Plate (PH: Juli García fotografía)

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

María Becerra (Foto: Instagram @mariabecerra)

Mejor Artista Masculino

Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom

Mejor Grupo/Banda

Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Artista Revelación Masculino

Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina

More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez

Mejor Artista Pop

Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres

Tini Stoessel, antes de salir al escenario para cantar con Lali Espósito (Foto: Instagram @tinistoessel)

Mejor Artista Rock/Alternativo

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi

Mejor Artista Urbano

Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J

Trueno será una de las figuras que estará en la importante entrega de los Latin Grammy (Foto: Instagram @trueno).

Mejor Artista Folclórico

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas

María Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q’ Lokura — Q’ Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo

Q' Lokura llega al Estadio Vélez: el histórico show de la banda de cuarteto (foto de prensa)

Mejor Productor/a Musical

Mauro De Tommaso

Bizarrap

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla

Mejor Grupo/Banda Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Mejor Artista Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli

Mejor Artista Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo

Mejor Artista de Tango

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango

Mejor Cortina Musical de TV

Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor Manager Artístico

Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fogoli

Héctor Cavallero

Mejor Artista DJ

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Música de Comerciales/Jingles

Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 — Luck Ra

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto

Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre

Cuándo son los Martín Fierro de la Música 2026

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 19, en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia reunirá a figuras de distintos géneros y generaciones de la música argentina y contará con presentaciones musicales en vivo, homenajes y la entrega de los premios a los artistas nominados.