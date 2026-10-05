Dos horas de show, de talento, emoción y sorpresas. El 3 de octubre, Olivia Wald cerró la gira internacional de “Otra Que Arde” en el C Art Media de Buenos Aires, luego de presentar su segundo disco en Uruguay, México, España, Rosario y Córdoba. Y la culminación del tour estuvo al nivel de su don como artista: impecable.

La cantante arrancó el show con “La Locura” y “Angustia existencial”, para luego continuar matizando el enojo de sus letras más personales con el amor, a cuentagotas en el universo Wald, y la introspección.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Video: Majo Vitale para Ciudad Magazine)

De la mano de “Pecadora”, una de las canciones que más vulnerabilidad y sensibilidad le aportaron a la escena, el clima se volvió tenue, con visuales profundas y un doble escenario ambientado con velas, en simbología del concepto del álbum y del show: “Otra Que Arde”.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

OLIVIA WALD: “SÉ QUE A MUCHOS LES CUESTA SER, AMAR, Y ES UNA CAGADA”

Antes de cantar “Pecadora”, canción en la que describió qué sintió al enamorarse por primera vez de una mujer, hoy su novia, Lucía Maidana, Wald les habló a sus fanáticos y los conmovió con su valiosas relato.

“Así como a veces ponemos en palabras nuestros dolores personales, esta canción me generó mucho dolor en su momento. Hoy me genera otro dolor. Yo estoy muy contenta con mi historia y con mi presente, pero sé que muchos de ustedes no”, comenzó diciendo Olivia.

Y continuó, ante un Art Media en silencio y receptivo a sus palabras: “Sé que a muchos les cuesta ser, les cuesta vivir, les cuesta amar y es una cagada. No está bueno que así sea. Yo escribí esta canción para sacarme el título de ‘pecadora’ y hoy quiero que cantemos todos juntos esta canción y se lo saquen ustedes también”.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

MESA DE AMIGOS, CON AMOR, MÚSICA Y WHISKY

A diferencia de los shows previos, Olivia Wald subió a un grupo de amigos y a su novia, Luchi, al segundo escenario para compartir una mesa de charla, música, whisky y romance. Además de improvisarle una canción a una fan.

El momento más tierno llegó con “El secreto peor de la humanidad”, canción que le escribió a su novia y que le cantó en vivo, tomadas de la mano, ante miles de fans que enloquecieron con el romántico momento.

“¡Viva el amor! Piquito, piquito, piquito”, fueron los primeros gritos que cosechó la escena, concluida la actuación, hasta que los seguidores se encendieron y les pidieron con énfasis: “Beso, beso, beso”. Oli y Luchi los complacieron.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

UNA NOCHE CON INVITADOS DE LUJO

Al show de Olivia Wald no le faltó nada y los invitados, todos colegas y amigos de la anfitriona, le sumaron su magia a la noche.

La primera en subir al escenario fue Sofía Mora, artista con la que cantó “Corazón”.

Luego le llegó el turno a Charly Pereyra, primo rosarino de Olivia, con quien interpretó “La Teoría”.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

Con Valentina Olguín, Wald cantó “Sobria no me aguanto”, en el segundo escenario, en una mesa acompañada por amigos y whisky. Luego, en el escenario principal, Olivia cantó con Valentina y Chule “Paladar”.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

Coti Sorokin también fue parte de la fiesta: interpretaron “Tus Errores”, uno de los hits del nuevo disco de Wald, y “Antes que ver el sol”, un clásico del cantautor.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

La sorpresa final la aportó Chiara Oliver, artista española que irrumpió en los minutos finales del mega show de Olivia Wald para cantar por primera vez “No me acuerdo de mis ex”, canción que aún no fue lanzada de manera oficial.

En las dos horas de show, Olivia Wald, además de presentar en vivo su segundo álbum, interpretó canciones de “Cuerpo” y otras que no podían faltar, lanzadas como singles, como “Temporada de canciones tristes”.

Olivia Wald hizo arder el Art Media: cierre de gira emocionante (Fotos de prensa)

La última parada de “Otra Que Arde Tour” culminó con En la cara, momento en que todo el Art Media cantó con euforia y un dejo de nostalgia, a sabiendas de que, concluido el tema, se bajaría el telón hasta nuevo aviso.

Así Olivia Wald cerró su mega show en C Art Media (Video: Majo Vitale para Ciudad Magazine)