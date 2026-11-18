Jujuy Jiménez habló de su embarazo y se emocionó al imaginarse como mamá (Foto de Instagram)

A Sofía “Jujuy” Jiménez la emoción y la felicidad no le entran en el cuerpo: la modelo está esperando a su primer hijo junto a Gustavo Qüerio Hormaechea, el empresario salteño con quien comenzó a escribir su historia de amor un año y medio atrás.

Embarazada de tres meses, Jujuy habló con Ciudad Magazine y respondió cómo se imagina como mamá, un rol con el que siempre soñó y que en 2027 se hará realidad.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

“Me da mucha intriga imaginarme como mamá, y me genera mucha emoción también. Me da curiosidad ir descubriendo esa versión mía”, le dijo Jujuy a este sitio, con la voz entrecortada por el momento que atraviesa.

Y continuó: “Tengo la certeza de que voy a ser la mejor mamá para esta almita que está viniendo, bebito o bebita, que ya me eligió. Yo creo mucho que las almas eligen a sus padres antes de venir a este mundo. Entonces, en ese sentido estoy tranquila: por algo me eligió y voy a dar todo de mí. Mi mejor versión va a salir ahí”.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

SOFÍA “JUJUY” JIMÉNEZ: “SIEMPRE SOÑÉ CON SER MAMÁ”

Cursando el primer trimestre de la dulce espera y aún sin conocer el sexo del bebé, la influencer y periodista afirmó: “Siempre soñé con ser mamá y que esté sucediendo ahora, aunque no me caiga la ficha del todo porque estoy de tres meses recién, me emociona mucho imaginarme en ese rol”.

Fiel a su personalidad y a la buena vibra que la caracteriza, Jujuy adelantó qué impronta le dará a la crianza: “Seré una mamá divertida, súper alegre, que lo o la va a llenar de planes. Voy a malcriar, mimar y dar mucho amor”.

“Siento que no va a faltar la alegría y la diversión porque así vivo la vida y se lo voy a transmitir a mi hijo o hija”, cerró Sofía “Jujuy” Jiménez, transitando un presente muy deseado de la mano de Gustavo Qüerio Hormaechea, a quien ya visualizaba como el padre de sus hijos.