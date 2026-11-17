A un año y medio de comenzar a escribir su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea, Sofía “Jujuy” Jiménez anunció que está embarazada y será mamá por primera vez.

Todavía asimilando la feliz noticia, la modelo estuvo en LAM y compartió algunos detalles de esta nueva etapa, entre ellos, sus primeras ideas para elegir el nombre del bebé que viene en camino.

Sofía Jujuy Giménez y Gustavo Qüerio Hormaechea serán papás.

“Pasaron los tres meses y el bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún”, contó Jujuy.

JUJUY JIMÉNEZ YA ESTÁ PENSANDO NOMBRES PARA SU BEBÉ

Aunque todavía no conoce el sexo del bebé, la modelo reconoció que tiene algunas preferencias y que, por ahora, piensa especialmente en nombres masculinos.

“Tengo más nombres de varón. Quiero un nombre corto y loco”, reveló.

Además, dio un ejemplo del estilo que le gusta: “Me gustan nombres como Kahlo, pero tengo un tiempito para ir pensando”, cerró, dejando en claro que todavía no tiene una elección definitiva.