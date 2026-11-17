En medio de uno de los momentos más tensos del enfrentamiento con Wanda Nara, la China Suárez volvió a dar señales de cómo atraviesa su relación con Mauro Icardi.

Este martes 17 de noviembre, la actriz sorprendió a sus seguidores al publicar una romántica fotografía junto al futbolista en sus historias de Instagram, donde dejó en claro que siguen juntos y muy cercanos pese al escándalo que los tiene como protagonistas.

En la imagen, que compartió desde su cuenta, Eugenia aparece sonriente, abrazada a Mauro, mientras ambos posan para una selfie dentro de un auto. Los dos lucieron remeras negras y el futbolista completó su look con una gorra deportiva. Sin agregar ninguna frase ni hacer referencia directa a la polémica, la actriz eligió acompañar la postal con un emoji de corazón rojo.

La publicación llegó después de un fin de semana cargado de fuertes declaraciones cruzadas entre la China y Wanda Nara. Todo se reavivó tras la difusión de un video del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta, cuando la conductora fue a buscar a sus hijas a la propiedad donde estaban con su padre. En las imágenes se escuchó a Wanda insultar a la actriz y pronunciar una fuerte amenaza: “Te mato yo a palos”.

La China Suárez compartió una foto con Mauro Icardi tras la denuncia a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram).

Lejos de dejar pasar lo ocurrido, la China decidió responder públicamente y cuestionó los agravios que recibió. Wanda, por su parte, sostuvo que el video estaba editado y aseguró que no se había mostrado el comienzo de la discusión. Según su versión, su reacción estuvo relacionada con una situación que involucraba a sus hijas. El cruce continuó en las redes sociales, donde ambas intercambiaron mensajes con fuertes acusaciones y referencias a sus respectivas historias personales.

LA CHINA SUÁREZ INCIÓ ACCIONES LEGALES CONTRA WANDA NARA

Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno mediático. En las últimas horas, el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, confirmó en La Mañana con Moria que su clienta avanzaría con acciones legales contra Wanda Nara por amenazas. El letrado explicó que cuentan con registros audiovisuales más extensos que los que se conocieron públicamente y que buscarán presentar ese material ante la Justicia.

Además, adelantó que solicitarán medidas de protección para preservar la integridad física de Eugenia. Mientras la disputa entre ambas suma un nuevo capítulo judicial, la China eligió compartir una postal romántica con Icardi y mostrarse cerca del futbolista. Una publicación sencilla, sin declaraciones ni indirectas explícitas, pero que llegó en un momento de máxima exposición para la pareja.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.