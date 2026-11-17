Marcelo Tinelli volvió a apostar al amor y confirmó su relación con Ágata Lescano, una entrenadora personal de 37 años que también es campeona argentina y sudamericana de bikini fitness y tiene una faceta artística vinculada a la música. Después de su separación de Milett Figueroa, el conductor hizo público el romance a través de sus redes sociales y despertó curiosidad por la historia de su nueva pareja.

Las primeras pistas del vínculo habían aparecido en octubre, cuando ambos compartieron imágenes de una merienda y sus seguidores advirtieron que utilizaban la misma mesa y vajilla. Sin embargo, la confirmación llegó este lunes 16 de noviembre, cuando Tinelli publicó distintas historias que terminaron con las especulaciones sobre su situación sentimental.

Ágata tiene más de 27 mil seguidores en Instagram, donde comparte rutinas de entrenamiento, competencias deportivas y momentos de su vida personal. En su perfil se presenta como campeona argentina y sudamericana de Bikini Fitness y promotora del concepto de “fitness consciente para mujeres reales”, una propuesta que busca combinar la actividad física con la transformación de hábitos.

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

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La nueva novia de Tinelli también desarrolló un emprendimiento propio llamado BAL (Beyond All Limits), inspirado en su experiencia personal y en su recorrido dentro del mundo del entrenamiento. En la presentación de su proyecto, explicó que la iniciativa nació después de atravesar una separación, convertirse en mamá y regresar a la Argentina junto a su hijo. “Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, contó.

En ese proceso, según relató, encontró en el deporte una herramienta para transformar su vida. “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, escribió. Su propuesta profesional apunta a mujeres que buscan mejorar su bienestar físico y personal a través del entrenamiento consciente.

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

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Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Ágata Lescano (Foto: Instagram @by.agatalescano)

Pero el deporte no es su única pasión: Ágata también canta y toca la guitarra. En sus redes sociales suele compartir interpretaciones musicales y, en una de sus publicaciones, se animó a cantar “La Cañada”, de Los Pérez García. “Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, expresó al recordar su relación con la música. Además, suele compartir momentos junto a su hijo, de 12 años, con quien regresó a la Argentina después de su separación. En las redes sociale, el cronista Mariano Coste reveló que Ágata estuvo en pareja con Sebastián Cardero, el baterista de Los Piojos.

Foto: Instagram @marianocostaok

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