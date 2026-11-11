Los cumpleaños de los famosos suelen tener propuestas especiales, pero hay una atracción que comenzó a repetirse en los festejos de distintas figuras del espectáculo y el deporte: un colectivo repleto de videojuegos que llega hasta la puerta de sus casas y se transforma en un salón gamer.

Se trata del Bondy Gamer, un colectivo escolar acondicionado con consolas PlayStation, máquinas arcade, simuladores de autos y hasta experiencias de realidad virtual. Con una estética urbana, luces y decoración estilo grafiti, la propuesta combina videojuegos retro con opciones más actuales y se convirtió en un verdadero furor entre los chicos.

Marcelo Tinelli, Leandro Paredes, José María Muscari, Cinthia Fernández, Vicky Xipolitakis, Barbie Silenzi y El Polaco son algunas de las figuras que ya contrataron el servicio. También estuvo presente en los festejos de Dieguito Fernando Maradona, quien celebró dos cumpleaños consecutivos con esta propuesta.

Foto: prensa Bondy Gamer

Detrás del emprendimiento está Luis Fuentes, un empresario uruguayo que encontró en los videojuegos una oportunidad de negocio y logró convertir una idea en una experiencia itinerante que ya recorrió distintos barrios y llegó a las casas de numerosas celebridades.

En una entrevista, contó cómo nació el proyecto, qué tiene el colectivo por dentro y por qué cree que logró conquistar tanto a los famosos como al público en general.

Foto: prensa Bondy Gamer

Bondy Gamer: cómo es el colectivo de videojuegos que eligen los famosos

La propuesta es sencilla, pero tiene un diferencial que la vuelve atractiva: en lugar de trasladar a los invitados hasta un salón de fiestas, el salón gamer llega directamente al domicilio del cumpleañero.

El Bondy Gamer es un colectivo escolar que fue completamente refaccionado para albergar distintas estaciones de entretenimiento. Al ingresar, los invitados encuentran una mesa grande donde pueden apoyar la comida y compartir un momento entre partidas. Después, el espacio se distribuye entre los diferentes videojuegos.

Hay consolas PlayStation, arcades con clásicos retro al estilo Mario Bros, simuladores de autos y hasta dispositivos de realidad virtual. La distribución permite que hasta 27 personas puedan jugar simultáneamente.

Uno de los detalles importantes es que el colectivo no funciona como un vehículo en movimiento mientras los chicos juegan: llega al lugar del festejo, se estaciona y permanece allí durante el evento. Para garantizar su funcionamiento, cuenta con generadores propios o puede conectarse a la electricidad de la vivienda.

Además, el servicio incluye snacks para compartir durante la celebración, como papitas, chizitos y palitos.

La comodidad de no tener que trasladar a los chicos ni preparar la casa para recibir a todos los invitados es otro de los puntos que destacan sus clientes.

Qué famosos contrataron el Bondy Gamer para sus cumpleaños

El emprendimiento fue ganando popularidad y comenzó a recibir llamados de distintas personalidades del espectáculo. Según contó Luis, ya trabajó con una gran cantidad de famosos y algunos se convirtieron en clientes habituales.

Foto: prensa Bondy Gamer

Entre ellos mencionó a Leandro Paredes, José María Muscari, Cinthia Fernández, Vicky Xipolitakis, Barbie Silenzi y El Polaco.

También recordó los festejos de Dieguito Fernando Maradona, para quien organizaron dos cumpleaños consecutivos. Otro de los eventos que mencionó fue el cumpleaños de Dante, el nieto de Moria Casán.

Foto: prensa Bondy Gamer

La lista incluye además a Sandra Borghi y Paula Varela, entre otras figuras.

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Uno de los casos que más lo sorprendió fue el de Barbie Silenzi, quien volvió a contactarlo para contratar el servicio por tercera vez. En esa oportunidad, Luis le propuso realizar el festejo en uno de sus locales de Berazategui, con la intención de darle mayor visibilidad al espacio.

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“Yo ya estoy acostumbrado”, contó entre risas sobre la presencia de celebridades en sus eventos.

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La repercusión también llegó a las redes sociales. Luis recordó especialmente una colaboración con el DJ Nico Bayona que alcanzó los 15 millones de reproducciones.

La historia detrás del emprendimiento: de un ciber a los cumpleaños de los famosos

Foto: prensa Bondy Gamer

Aunque hoy el Bondy Gamer es el protagonista de los festejos, la idea nació de una experiencia mucho más sencilla.

Luis es uruguayo y cuando era chico solía ir a un local de su pueblo donde se podía jugar por hora a la PlayStation 1. En aquella época, tener una consola en casa era poco habitual y esos espacios se llenaban de chicos que querían compartir los videojuegos.

“Yo iba a jugar por hora a un ciber de PlayStation. No la tenía nadie en la casa, era súper exclusivo en ese momento. Ese lugar estaba lleno todo el tiempo y yo pensaba: ‘Qué buen negocio esto’”, recordó.

Cuando llegó a Argentina, en 2003, comenzó a imaginar la posibilidad de abrir un espacio similar. Después de trabajar en distintos rubros, en 2019 puso en marcha su primer emprendimiento, Ciber Play Bus, con máquinas arcade y algunas consolas PlayStation. Sin embargo, la pandemia lo obligó a cerrar apenas cuatro meses después de su apertura.

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En 2022 volvió a apostar por el proyecto y abrió un local en avenida Entre Ríos 1420, en el barrio porteño de San Cristóbal. Su intención inicial era ofrecer videojuegos por hora, pero el tamaño del espacio le permitió pensar en una alternativa diferente: organizar cumpleaños gamer.

La respuesta de las familias fue inmediata. Empezaron a llegar consultas desde distintos puntos del conurbano bonaerense, incluso de personas que estaban lejos de sus locales y querían contratar la experiencia.

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“Me empezaban a llamar de todos lados. Me decían que estaban cansados del pelotero, de la canchita de fútbol y de lo de siempre. Querían un cumpleaños gamer”, explicó.

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Fue justamente esa demanda la que lo llevó a pensar en una solución para llegar a más personas: transformar un colectivo escolar en un salón de videojuegos itinerante.

Cómo transformó un colectivo escolar en un salón gamer

Para concretar la idea, Luis tuvo que aprender incluso a manejar un colectivo. Tomó clases de conducción, consiguió el registro correspondiente y compró un vehículo escolar que después comenzó a refaccionar.

Sin diseñadores ni una agencia de marketing detrás, se encargó personalmente de pensar la distribución y la estética. Convocó a un electricista, un herrero y un ayudante, y comenzó por retirar los asientos originales para hacer lugar a las consolas y los simuladores.

El armado llevó tres semanas de trabajo intenso, con jornadas de entre 10 y 12 horas. También tuvo que aprender sobre la marcha cuestiones técnicas que no había previsto, como la aislación del vehículo y la instalación de las pantallas.

Una de las primeras experiencias le dejó una anécdota particular: había comprado los televisores y dejó uno apoyado en el colectivo para probar cómo quedaba instalado. Cuando volvió a buscarlo unas horas después, descubrió que el calor del sol lo había arruinado.

“Yo no tenía idea de nada. Después tuve que aprender que había que poner aislación, madera y resolver un montón de cosas”, recordó.

El resultado fue un espacio que combina distintas generaciones de videojuegos y que se convirtió en una alternativa diferente para los cumpleaños.

Así es por dentro el colectivo gamer, furor entre los famosos para festejar cumpleaños

Para Luis, la clave del fenómeno está en la originalidad de la propuesta y en la posibilidad de ofrecer una experiencia distinta a la de los tradicionales salones infantiles.

“Yo creo que lo original es lo que les gusta a gran parte de los chicos y también a los grandes. Y, aparte, que sea dentro de un colectivo lo hace más divertido”, analizó.

También destacó algo que lo enorgullece especialmente: la reacción de los chicos es la misma independientemente del barrio o del poder adquisitivo de sus familias.

Foto: prensa

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“Yo he ido a lugares súper exclusivos, a los barrios más caros de Argentina, y también a barrios normales, de gente de clase media-baja. He visto entrar al bondi a gente millonaria y a gente humilde, y la emoción es igual. Cuando ven las luces y todo, todos reaccionan de la misma manera”, aseguró.

El crecimiento del emprendimiento también le permitió avanzar con un nuevo modelo de negocio. Actualmente, Luis cuenta con dos locales de videojuegos y acaba de poner en marcha su primera franquicia en Olivos, ubicada sobre avenida Maipú al 1700.

Así, lo que comenzó como un recuerdo de su infancia frente a una PlayStation 1 terminó convirtiéndose en una propuesta que conquistó a los cumpleaños de los famosos y que busca seguir expandiéndose.