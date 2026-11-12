El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de tristeza por la muerte de Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero. El actor y humorista falleció este miércoles 11 de noviembre a los 68 años en Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado tras presentar complicaciones en su estado de salud.

La noticia generó conmoción entre quienes crecieron viendo al particular personaje que conquistó la televisión argentina durante las décadas de 1980 y 1990, con su larga melena, su vincha, su vestimenta colorida y sus frases características.

Pero una de las preguntas que surgieron tras conocerse su muerte fue cuál había sido la causa de su fallecimiento y cómo habían sido sus últimos días.

Izquierda: Jorge Montejo hoy. Derecha: caracterizado de Paolo, el rockero, en los años ochenta. (Fotos: revista Pronto y Web)

De qué murió Paolo el Rockero: qué enfermedad tenía

Según pudo confirmar TN Show a través de fuentes municipales del área de Salud, Jorge Montejo murió a causa de un cuadro de neumonía.

El artista había sido trasladado al Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, donde los profesionales detectaron la afección respiratoria que complicó su estado de salud.

Antes de llegar al hospital público, Montejo permanecía internado en la Clínica de la Comunidad, un centro de salud psiquiátrico de la ciudad.

La información sobre su fallecimiento fue difundida inicialmente por Carolina Bisgarra, cronista del programa Cortá por Lozano, quien compartió la noticia en sus redes sociales durante la noche del miércoles.

De acuerdo con los datos difundidos por medios locales y nacionales, el humorista llevaba varios días internado en el centro de salud de Tandil.

Cómo fueron los últimos días de Jorge Montejo en Tandil

En los últimos años, el actor se había alejado de la exposición mediática y había regresado a Tandil, su ciudad natal.

Su situación de salud también había marcado su vida personal. Montejo había atravesado distintos problemas vinculados con las adicciones, que en diferentes momentos afectaron su carrera artística y lo mantuvieron alejado de los medios.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, realizada en octubre de 2024, había compartido una reflexión sobre otro cambio importante en su vida: había conseguido dejar de fumar después de décadas de consumo.

En aquel mensaje contó que había fumado entre 20 y 40 cigarrillos diarios y que había logrado mejorar su calidad de vida después de abandonar el hábito.

“Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor”, había escrito en aquella oportunidad.

A pesar de estar alejado de los grandes escenarios, seguía conectado con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartía videos humorísticos y volvía a ponerse en la piel de Paolo, el personaje que lo había hecho famoso.

Quién era Jorge Montejo, el actor detrás de Paolo el Rockero

Jorge Juan Montejo nació el 16 de enero de 1958 y alcanzó la popularidad en 1986, cuando presentó por primera vez a Paolo en Badía & Cía, el histórico programa conducido por Juan Alberto Badía.

El personaje había nacido de una idea vinculada con la cultura juvenil de la época. Con el pelo largo, una vincha sobre la frente, un morral multicolor y una particular manera de hablar, Paolo se convirtió rápidamente en una figura reconocible de la televisión argentina.

Sus expresiones, como “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?” y “¡Qué mala onda!”, quedaron grabadas en la memoria de varias generaciones.

Su popularidad trascendió la pantalla chica y también llegó al cine. En 1987 participó en Los bañeros más locos del mundo, una de las comedias más recordadas de aquella época, junto a Emilio Disi, Guillermo Francella, Berugo Carámbula y Gino Renni.

También formó parte de otras producciones como Los matamonstruos en la mansión del terror y Extermineitors IV: como hermanos gemelos.

En televisión, tuvo participaciones en ciclos populares como Feliz Domingo, De carne somos, Ritmo de la noche, VideoMatch y Peligro sin codificar.

Además, desarrolló una carrera teatral con espectáculos propios y llegó a editar un disco en 1986, titulado Pero qué te pasa, loco?, que combinaba canciones, imitaciones y humor.

En 2008, su historia también llegó al cine a través del mediometraje documental Jorge Montejo: el hombre detrás de Paolo, dirigido por Damián Pantaleone.

Con su muerte, desaparece el hombre que creó uno de los personajes más recordados del humor argentino, pero Paolo el Rockero permanece en la memoria de quienes encontraron en sus ocurrencias y su particular estilo una marca de la televisión de los años 80.