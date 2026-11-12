Ya estaba anunciado pero algo hizo que Cande Molfese y su novio, Joaquín Laviaguerre, decidieran cambiarle el nombre a su bebé. Así lo confirmó ella misma a través de sus redes sociales aunque no dio a conocer los motivos.

En las últimas horas, la influencer sorprendió a sus seguidores al contar que habían decidido cambiar de nombre y que su hijo ya no iba a llamarse Otto, como así lo habían anunciado previamente.

“Para los que me preguntan: con Joaco, Almen y Rome decidimos llamar a nuestro bebé Pier. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito. Pier Laviaguerre Molfese”, confirmó Cande.

Cande Molfese le cambió el nombre a su bebé (Foto: Instagram @candemolfese)

CANDE MOLFESE EXPLICÓ POR QUÉ LE CAMBIARON EL NOMBRE DE SU BEBÉ

A minutos de hacer el anuncio, Cande Molfese grabó un video desde el sillón donde estaba recostada junto a su perra. “¿Qué creen? ¿Es raro que hayamos cambiado de nombre?“, le preguntó a sus miles de seguidores.

Cande Molfese le cambió el nombre a su bebé (Video: Instagram @candemolfese)

“Sé de historias de gente que ha cambiado el nombre inclusive en el momento en que nació”, comentó la influencer que agregó: “Y bueno, esto fue una historia que veníamos procesando, madurando y decidiendo. Hubo otros en la lista”.

“Pier nunca estuvo en mi lista, igual debo decir. Pero finalmente... así es, chicos. Los cambios, las adaptaciones son lo mío. Y yo ya no puedo decirle de otra manera, ¿entienden? Pierucho, Piercito", cerró Cande, feliz por el cambio.