Joaco Abel Velardez, un pequeño fanático de Airbag, recibió una sorpresa que nunca más en su vida olvidará. A través de sus redes, hizo una promesa para llegar a conocer a Pato Sardelli, el líder de la banda, y su sueño se cumplió.

Joaco se había propuesto tocar un tema de Airbag por día hasta llegar a conocer a Pato Sardelli. Finalmente, el artista lo sorprendió al llegar a su casa en Don Torcuato con un increíble regalo para él. El momento quedó filmado y se hizo viral.

A través de su cuenta de Instagram, Joaco compartió el video de la increíble sorpresa que le hizo el músico. “Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos”, le dijo Patricio, ante la sorpresa del nene.

Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un pequeño fanático (Video: Instagram @joacoabel.rock)

PATO SARDELLI SORPRENDIÓ A UN PEQUEÑO FANÁTICO DE AIRBAG

Joaco arrancó el primer día cantando “Un día diferente”. En su publicación de Instagram, aseguró que su objetivo final era algún día conocer al líder de Airbag. “Pero todavía tengo una misión pendiente: ¡llegar a Pato Sardelli!”, escribió en su publicación, que superó los 3 mil “me gusta” en las primeras horas.

Sin embargo, al día siguiente, el músico apareció en su casa. “¡Mentira! Mentira que sos Pato. No creo que seas Pato”, le dijo el chico al guitarrista que había entrado de sorpresa en su casa con un regalo increíble: una guitarra eléctrica nueva.

Pato Sardelli de Airbag sorprendió a un pequeño fanático (Foto: Instagram @joacoabel.rock)

“Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos”, le dijo Sardelli mientras lo ayudaba a abrir la caja. Cuando Joaco sacó el instrumento, reaccionó: “¡Nooo! No, tremenda”. Se trataba de una Les Paul, de la marca preferida del guitarrista de Airbag.

“Acá está nueva, nueva, nueva. ¿Sabés para qué? Para que vos escribas tu historia, que ya empezaste a hacer”, le dijo el artista. Joaco, por su parte, le respondió: “Estoy al lado de una persona que llenó River. Es increíble. No, no. ¡No puedo creer!”