Airbag, la banda integrada por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli, agotó en pocas horas su sexto show en el Estadio River Plate, previsto para el 11 de diciembre.

Con esta nueva función agotada, Airbag alcanzará un total de diez estadios llenos en Buenos Aires en apenas un año y medio, una marca que confirma el enorme presente del grupo y su conexión con el público.

El concierto del 11 de diciembre marcará el cierre de 2026 en el estadio más grande del país.

Airbag continúa con su gira internacional: las próximas fechas de El Club de la Pelea Tour 2026

Mientras se prepara para su regreso al Monumental, Airbag continuará su recorrido internacional con presentaciones en Paraguay, Perú y Bolivia.

Estas son las próximas fechas confirmadas de El Club de la Pelea Tour 2026:

7 de noviembre: Jockey Club, Asunción, Paraguay. Últimas entradas.

12 de noviembre: Vibra Arena, Arequipa, Perú. Últimas entradas.

14 de noviembre: Estadio San Marcos, Lima, Perú. Últimas entradas.

27 de noviembre: Estadio Rafael Mendoza Castellón, La Paz, Bolivia.

28 de noviembre: FEXCO Arena, Cochabamba, Bolivia.

11 de diciembre: Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina. Agotado.

De esta manera, los hermanos Sardelli coronarán un año de grandes hitos, con una gira que combina sus canciones más emblemáticas, material nuevo y shows multitudinarios en distintos países de la región.