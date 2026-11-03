Después de compartir escenario con Steve Hackett, guitarrista original de Genesis, en el Movistar Arena el pasado 20 de marzo, GENETICS prepara un nuevo encuentro con el público argentino.

La reconocida banda tributo despedirá el año con un show especial en el Teatro Coliseo, donde celebrará los 50 años de A Trick of the Tail, uno de los álbumes fundamentales de la historia del rock progresivo.

El recital será el jueves 10 de diciembre, a las 21, en la sala ubicada en Marcelo T. de Alvear 1125. Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial del teatro.

Foto: prensa GENETICS

GENETICS interpretará completo A Trick of the Tail

Publicado en febrero de 1976, A Trick of the Tail fue el primer gran éxito comercial de Genesis después de la partida de Peter Gabriel.

Con Phil Collins al frente de las voces, el grupo británico abrió una nueva etapa en su carrera y consolidó una formación integrada por Tony Banks, Steve Hackett y Mike Rutherford.

Para conmemorar el aniversario, GENETICS interpretará el álbum en forma íntegra. La propuesta tendrá un atractivo especial para los seguidores de Genesis: algunos de los temas del disco, por su complejidad musical, nunca llegaron a ser interpretados en vivo por la banda original.

El repertorio incluirá canciones como “Dance on a Volcano”, “Entangled”, “Squonk” y “Ripples”, además de otros clásicos que completarán la presentación.

Foto: prensa GENETICS Por: Martin Paluri

La trayectoria de GENETICS y su vínculo con Steve Hackett

GENETICS es una banda argentina dedicada a recrear la música de Genesis, reconocida por la fidelidad de sus interpretaciones y por la reconstrucción de la puesta en escena de los conciertos que el grupo británico ofrecía en los teatros londinenses durante los años 70.

Desde 2011, el grupo celebra los aniversarios de los distintos álbumes de Genesis y se especializa en el repertorio de su primera etapa, entre 1970 y 1980. Su recorrido incluye discos