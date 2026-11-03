CrewRod atraviesa una nueva etapa de su carrera con el lanzamiento de Zorro Blanco Manto Negro, su más reciente álbum de estudio, que ahora también tendrá su edición en vinilo. La banda argentina, que fusiona neo-soul, hip hop y funk rock progresivo, prepara además un show especial para presentar el material en vivo el próximo 20 de noviembre en ArtLab, en la Ciudad de Buenos Aires.

El disco está compuesto por nueve canciones que exploran las distintas dualidades que definen la identidad musical del grupo: la dulzura y la violencia, la oscuridad y la luz, los acordes mayores y menores. La mayor parte de las composiciones surgió durante el verano de 2025 en Córdoba, después de una gira por el sur argentino.

Con este trabajo, CrewRod profundiza su búsqueda sonora y reafirma una propuesta que combina diferentes géneros, una fuerte impronta rítmica y una identidad artística propia.

Foto: prensa CREWROD

“Zorro Blanco Manto Negro”: las nueve canciones del nuevo disco de CrewRod

Antes de la publicación del álbum completo, la banda había adelantado parte de su universo musical con tres sencillos: Zorro Blanco (me duele tanto), Hormigas y Sigo Buscándolo.

El primero fue el corte de difusión del disco y llegó acompañado por un videoclip en el que los integrantes de CrewRod se animaron por primera vez a mostrar su faceta actoral. La producción los presenta en una pelea de boxeo atravesada por el humor, el drama, la pasión y la rabia.

Por su parte, Hormigas es uno de los temas más combativos del álbum. Con una combinación de rap hablado, crítica satírica y grooves densos, fusiona el rap criollo con una teatralidad de raíz tanguera, tensión e ironía.

El tercer adelanto, Sigo Buscándolo, representa el costado más sensible del proyecto. Con una propuesta introspectiva y existencialista, la canción plantea una búsqueda de belleza, diversión y esperanza.

Los tres sencillos anticiparon el concepto de un álbum que propone un recorrido por diferentes emociones y contrastes, tanto desde las letras como desde su construcción musical.

Foto: prensa CREWROD

CrewRod presenta “Zorro Blanco Manto Negro” en ArtLab: fecha y entradas

El lanzamiento del vinilo tendrá su celebración en vivo el próximo 20 de noviembre, cuando CrewRod presente oficialmente Zorro Blanco Manto Negro en ArtLab, en la Ciudad de Buenos Aires.

El espectáculo será el show insignia de esta nueva etapa artística de la banda y permitirá escuchar en directo las canciones de su reciente producción.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Tickets ArtLab.

Quiénes son CrewRod: la banda argentina que fusiona neo-soul, hip hop y funk rock progresivo

CrewRod es un quinteto argentino que se caracteriza por combinar diferentes estilos musicales, con influencias del neo-soul, el hip hop y el funk rock progresivo. Su propuesta se distingue por un groove efervescente y futurista y una marcada versatilidad sonora.

La banda está integrada por Lucía Rodríguez en voz, Franco Giaquinta en bajo, Andrés Rodríguez en batería, Nicolás Pons y Tomás Villarrazo en teclados.

Su recorrido comenzó en 2017 con el lanzamiento de Combustión Espontánea, su primer EP. Posteriormente publicaron los sencillos La Fuerza (2019), Golden Dreams (2019), Parc (2020) y Sabes Dónde, junto a Grace y Badlove (2021).

En 2023 llegó Espadas, un álbum conceptual que aborda el amor, el dolor, el horror y la venganza. El material fue presentado en septiembre de ese año en el Teatro Xirgu y posteriormente tuvo una versión audiovisual dividida en tres capítulos: El Amor, El Querer y La Venganza.

A lo largo de su trayectoria, CrewRod se presentó en escenarios como Niceto Club, Tecnópolis, Ciudad Cultural Konex y The Roxy Live, además de participar en festivales como Buena Vibra, La Nueva Generación de Córdoba y Rock en Baradero.

También desarrolló diferentes sesiones audiovisuales en vivo, entre ellas su participación en La Sala y en el programa Anfitrión, junto a Lito Vitale.

Con Zorro Blanco Manto Negro, el quinteto suma un nuevo capítulo a su recorrido y apuesta por seguir expandiendo su universo musical.