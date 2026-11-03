Lucas Bertero compartió en el programa La Mañana con Moria el duro momento que atraviesa luego de haber sido víctima de una estafa millonaria. En un testimonio cargado de emoción, relató cómo el fraude lo dejó en una situación límite, tanto en lo personal como en lo familiar.

El periodista había sido víctima de un fraude virtual en septiembre de 2026, cuando ingresó a una página falsa que simulaba ser el servicio de atención al cliente de Personal Flow y terminó con sus cuentas vaciadas y préstamos solicitados a su nombre.

Si bien el banco reconoció la estafa que sufrió Lucas, y resolvió favorablemente su reclamo anulando los movimientos y los créditos fraudulentos que superaban los 20 millones de pesos, el periodista todavía mantiene un conflicto con la billetera virtual involucrada, que inicialmente no había reconocido el fraude y le reclamaba el pago de los préstamos.

La angustia de Lucas Bertero tras ser víctima de una estafa millonaria (Foto: captura de eltrece).

En diálogo con La Mañana con Moria, Bertero explicó que la noticia de la estafa lo afectó especialmente como padre, ya que su hijo requiere un tratamiento de salud especial. “No se lo conté enseguida, me daba vergüenza”, confesó. Para explicarle lo sucedido, optó por enviarle un extenso mail, algo inusual en su vínculo.

LA ANGUSTIA DE LUCAS BERTERO TRAS SER VÍCTIMA DE UNA ESTAFA MILLONARIA

Lucas Bertero describió la sensación de vacío y desesperación que le provocó el robo: “No se lo deseo a nadie, porque te digo la verdad, una persona que la agarran mal parada, te tirás abajo de un tren, porque absolutamente te sacan todo el piso, te sacan tu suelo, te caés, no tenés tarjeta de crédito, no tenés crédito para ir a sacar lo que creías que tenías y ya no lo tenías”.

Además, el periodista contó que la estafa lo dejó en una situación financiera crítica: “Paso a ser un moroso en el veraz con créditos millonarios, sin haberle hecho daño a nadie. No he hecho nada malo, solamente me levanto todos los días de mi vida a ver cómo la voy a mejorar, la mía y la de la gente que está alrededor mío”.

Lucas Bertero fue víctima de una estafa millonaria y contó cómo quedó tras el engaño (Foto: captura de eltrece).

Durante la charla, Bertero remarcó que el engaño fue obra de una organización sofisticada: “Era gente muy instruida, era gente muy capacitada. Esto es una organización, no es una sola persona. Acá hay alguien que se llevó los datos de esa empresa, de una manera muy educada te van llevando a perder absolutamente todo”.

El periodista reconoció que, pese al golpe, está decidido a salir adelante: “Tengo que empezar de cero otra vez. No tengo ningún problema en empezar de cero. Pero esto no es victimización. Esto es impotencia, es decir, la puta madre”.

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