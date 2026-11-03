“Astor, Piazzolla Eterno” vuelve al Teatro Colón con una nueva temporada. El espectáculo que recorrió la vida y la obra de uno de los músicos más importantes de la Argentina tendrá su reestreno el 15 de enero de 2027, con una propuesta que combina música, danza, interpretación y una puesta en escena de gran despliegue visual.

Después de una primera temporada exitosa, el musical regresa renovado para celebrar el legado de Astor Piazzolla y acercar su obra a nuevas generaciones. La producción está realizada en coproducción con RGB Entertainment y reúne a intérpretes, bailarines y músicos de nivel internacional.

Además, el espectáculo se prepara para iniciar una gira por Chile, Uruguay y México, con la intención de llevar la música del compositor argentino a escenarios de otros países.

Foto: prensa Astor, Piazzola Eterno

“Astor, Piazzolla Eterno” en el Teatro Colón: cuándo es y cómo comprar entradas

El reestreno de “Astor, Piazzolla Eterno” será el viernes 15 de enero de 2027 en el Teatro Colón, uno de los escenarios culturales más emblemáticos del país.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet. Según informó la producción, los clientes de BBVA cuentan con la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés.

La venta general comenzó el 2 de noviembre de 2026.

La propuesta busca trasladar al escenario la historia y el universo musical de Piazzolla a través de una combinación de actuaciones, coreografías, interpretaciones en vivo y recursos visuales.

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

De qué trata “Astor, Piazzolla Eterno”, el musical sobre el compositor argentino

El espectáculo recorre la vida y la obra de Astor Piazzolla, una de las figuras fundamentales de la música argentina y uno de los artistas que transformó la historia del tango.

Con una puesta en escena que integra música y danza, el musical propone un recorrido por su legado artístico y por la fuerza expresiva de sus composiciones.

La producción apuesta por una experiencia escénica que combina el trabajo de bailarines y músicos internacionales con una propuesta visual de gran impacto, en el marco de la excelencia artística que caracteriza al Teatro Colón.

Tras su primera temporada, el regreso busca renovar el encuentro del público con la obra del compositor y proyectar su influencia hacia nuevas generaciones.

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

Quiénes están detrás de “Astor, Piazzolla Eterno”

El musical cuenta con un equipo artístico encabezado por Emiliano Dionisi, responsable del texto, la puesta en escena y la dirección; Nicolás Guerschberg, a cargo de los arreglos y la dirección musical; y Tato Fernández, en la dirección artística.

El elenco está integrado por reconocidos artistas de la escena nacional:

Guillermo Fernández.

Natalia Cociuffo.

Sebastián Holz.

Belén Pasqualini.

Rodrigo Pedreira.

Alejandra Perlusky.

Alejandro Andrian.

Victoria Rosario Galoto.

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

La coproducción está a cargo de RGB Entertainment, que acompaña el desarrollo de esta propuesta dedicada a una de las figuras más trascendentes de la cultura argentina.

“Astor, Piazzolla Eterno” prepara una gira internacional

Foto: prensa Astor, Piazzolla eterno

El regreso al Teatro Colón también marca el inicio de una nueva etapa para el espectáculo. Luego de su consolidación como uno de los acontecimientos culturales de 2026, la producción anunció que prepara una gira internacional por Chile, Uruguay y México.

De esta manera, el homenaje a Piazzolla buscará trascender las fronteras argentinas y llevar su música a nuevos públicos, en una propuesta que combina el