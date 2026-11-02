La Revista del Cervantes, el espectáculo que fue un éxito en Buenos Aires, llegará al Teatro Radio City el próximo 25 de diciembre, con Lizy Tagliani, José María Listorti y un gran elenco.

Las entradas salen a la venta este lunes 2 de noviembre y ya se pueden conseguir a través de Ticketek, con precios desde los $39.550.

Cómo será La Revista del Cervantes en Mar del Plata

La propuesta combina humor, grandes cuadros musicales y una puesta en escena de gran despliegue, con 14 bailarines y 12 músicos en vivo. La dirección general está a cargo de Pablo Maritano.

La historia imagina un encuentro entre Tato y Gasalla en el limbo, donde ambos deberán convencer a la recepcionista del paraíso de que el humor y el teatro de revistas también merecen tener su lugar en el cielo.

Con una combinación de figuras populares, música y comedia, el espectáculo buscará conquistar al público durante la temporada teatral de verano.

Cuándo y dónde ver La Revista del Cervantes en Mar del Plata

El estreno será el 25 de diciembre de 2026 en el Teatro Radio City, ubicado en San Luis 1750, Mar del Plata.

Las funciones se realizarán de martes a domingo a las 21, hasta el 28 de febrero de 2027.