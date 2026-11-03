El rumor de que la Inspección General de Justicia ingresaría a Aptra para auditar las cuentas fue confirmado a Ciudad por el propio Luis Ventura, y este martes filtraron el correo electrónico con el que se informó a lo socios del requerimiento del ente estatal.

“En cumplimiento por lo dispuesto por la Inspección General de Justicia, ponemos a su disposición la resolución número 862/2026 de dicho organismo respecto de la denuncia presentada por un socio, en ocasión de celebrarse la última asamblea ordinaria”, empezó el mail.

Les haremos llegar por los canales institucionales las novedades y comunicaciones que correspondan", cerró la comisión directiva de Aptra.

Las implicancias de la resolución

“La resolución es del 22 de octubre”, precisó Juan Etchegoyen. Luego aclaró que “los abogados de Aptra pidieron una prorroga de 10 días a la IGJ”.

Juan Etchegoyen mostró el mail de Aptra por la IGJ.

Aunque no sólo se trató de los balances, sino que la IGJ “declaró nula la asamblea del 30 de julio”, tras la cual se realizaron varias entregas de premios Martín Fierro, como el Federal y el de la Música.

Por lo pronto, según informaron en Nuevo Día desde el lado de Aptra todavía “no está estipulado cuándo va a ir el veedor”.

Sin embargo, otros aseguran que “ya hubo alguien de la IGJ recorriendo las instalaciones”.

Las exigencias de la Inspección General de Justicia a Aptra

Tener actualizado el padrón.

Que se haga una asamblea de directorio para determinar la fecha de la próxima asamblea.

Notificar a todos los socios de esta situación.