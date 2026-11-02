Juan Etchegoyen aseguró que el organismo auditará las cuentas de la entidad que organiza los premios Martín Fierro.

La polémica por los premios Martín Fierro trascendió lo mediático y en las últimas horas se supo que la Inspección General de Justicia desembarcaría en Aptra.

“La IGJ, mediante un vedor, va a exigir que APTRA presente balances”, , contó Juan Etchegoyen.

“Que presente toda la documentación de los últimos Martín Fierro, que cuente las finanzas, que manifieste las cuentas, que esclarezca un poco la situación”, continuó sobre la entidad que tiene a Luis Ventura como presidente.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Y el panelista de Nuevo Día adelantó que el organismo del estado “va a intervenir APTRA en caso de que encuentre irregularidades”.

Por qué la IGJ investiga Aptra

“Si esto avanza, se va a tener que hacer una asamblea nuevamente, se va a tener que presentar la documentación”, enfatizó Etchegoyen.

Según confirmó Ciudad, la Inspección General de Justicia puso el foco en Aptra a raíz del planteo formal de Marcelo Polino, que en su enfrentamiento con Luis Ventura exigió que se presenten los números concretos del debe y el haber de la entidad.