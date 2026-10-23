El presidente de APTRA, Luis Ventura, y el socio y periodista, Damián Rojo, están enfrentados y, por este motivo, este último salió a criticar duramente el Martín Fierro Latino que se llevará a cabo en Miami el próximo 29 de noviembre.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista aprovechó el espacio para despacharse contra esta entrega de premiso. “Hola Juan. No me gusta nada que se tenga que pagar en el Martín Fierro Latino para estar postulado”, dijo.

“Nunca pasó esto que el que tiene plata participa y compite para ganar una estatuilla y el que no tiene plata lo mira de afuera”, agregó el socio de APTRA, siendo más que crítico con una decisión tomada por Luis Ventura.

Damián Rojo fulminó al Martín Fierro Latino (Video: Mitre Live)

DAMIÁN ROJO APUNTÓ CONTRA LOS MARTÍN FIERRO LATINO

En este mismo diálogo, Damián Rojo afirmó: “Entiendo que hay un negocio detrás que está tercerizado y que el productor que pone la plata necesita recuperar la inversión y no digo al costo que venda una estatuilla pero me parece mal que no participe el que no tiene plata”.

“Tal vez el que merece ganarlo no puede participar por eso y no es el espíritu del Martín Fierro que yo quiero por lo menos”, agregó el periodista que hizo esta fuerte critica, en plena guerra con Luis Ventura. “Entiendo que la mayoría de los socios de APTRA están de acuerdo y se hará pero para mi lo que hacen con este Martín Fierro es un papelón”, cerró.