A poco más de una semana de anunciar su sorpresiva separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi regresó a la Argentina y habló de todo con LAM. Tras escuchar sus declaraciones, Moria Casán analizó la ruptura en La Mañana con Moria y lanzó filosas observaciones sobre el escándalo.

Desde el aeropuerto, la modelo afirmó que la separación es irreversible, se refirió a Josefina Lynch, señalada como presunta tercera en discordia, y lanzó una contundente frase sobre la familia de su expareja.

“No sabía que me había casado con tanta gente”, disparó cuando el notero le preguntó por las declaraciones públicas de integrantes del círculo íntimo de Emanuel.

Qué dijo Moria Casán sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Fiel a su estilo, Moria Casán analizó los distintos elementos que rodean la ruptura y se refirió tanto a Josefina Lynch como a Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega.

“Vamos a suponer que en la cabeza de Emanuel no estuvo mandarse ninguna una cañita al aire, pero la veo a esta Josefina Lynch, que es una especie de fantasmita de Julieta Prandi más joven, y está el fantasma de Ana Paula Dutil, que le habría presentado amigas. Es toda una linda novela, porque es una linda gente”, expresó la One.

Luego, la conductora resumió su mirada sobre el conflicto con una frase contundente: “Todos empiezan a estar en un círculo de toxicidad. La novelita da para pensar raro”.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

La crítica de Moria Casán a Julieta Prandi tras su separación

Además de analizar el entorno de la pareja, Moria se refirió a la manera en que Julieta Prandi comunicó la ruptura y a sus posteriores declaraciones en su ciclo radial.

“Ella tiró el comunicado, tras el supuesto cuerno con la Lynch, y mandó venenito desde la radio”, afirmó la diva, en alusión a los comentarios que hizo la modelo en su programa después de anunciar que se había separado de Emanuel, a menos de un mes de su casamiento.

En aquella intervención radial, Prandi se puso en el lugar de una oyente y habló sobre las infidelidades, en un contexto marcado por las versiones que circularon tras la ruptura.