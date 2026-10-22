Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega a su regreso de Brasil y reveló cuál era el pacto fundamental que sostenía su relación: “Teníamos un acuerdo: la honestidad y no mentir nunca ni ocultar”.

La conductora se refirió al final de su matrimonio en una entrevista con Fede Flowers para LAM y dejó en claro que, después de todo lo que vivió, la sinceridad era un aspecto innegociable para ella.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Fotos: capturas América TV)

“Después de todo lo que viví quería total sinceridad”, explicó Julieta, quien reconoció que la ruptura la tomó por sorpresa. “No me lo esperaba”, aseguró, al recordar cómo cambió el rumbo de una relación que había comenzado con ilusión. “Me casé enamorada”, agregó.

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La modelo también hizo referencia a los proyectos que compartía con el músico y a los planes que quedaron truncos tras la separación. “El viaje era parte de nuestro plan con Emanuel. Mis vacaciones eran mi luna de miel”, contó.

En ese contexto, Prandi reflexionó sobre las diferencias que pueden aparecer en una pareja y que terminan modificando el futuro compartido. “Pasan cosas que hacen dar cuenta que las personas pueden buscar cosas diferentes”, señaló. Y, al definir el final de su vínculo con Ortega, fue categórica: “Buscamos y queremos cosas diferentes”.

Julieta Prandi regresó de Brasily respondió todo sobre su separación (Foto: X.com/ @fedeflowersok)

Aunque reconoció el dolor que atraviesa, Julieta evitó buscar culpables y pidió respeto por el momento personal que está viviendo. “No quiero echar culpas”, afirmó. También destacó el cariño que conserva por su expareja: “Lo amé mucho a Emanuel, lo respeté”. Sin embargo, dejó en claro que la decisión está tomada: “Es irreversible”, dijo.

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