Mirá lo que dijo el peluquero Sebastián Waizer en Puro Show al volver de lo que hubiera sido la luna de miel del matrimonio.

El escueto comunicado de Julieta Prandi para anunciar que se había separado de Emanuel Ortega a tan solo 27 días de la boda por civil había disparado interrogantes, y ante el silencio del cantante, ahora es el íntimo amigo de la modelo quien contó todo sobre el escándalo.

“Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca a tu pareja”, arrancó Sebastián Waizer.

Luego, el peluquero y confidente de Prandi reconoció ante Puro Show: “No sé si hubo infidelidad, pero hay un instinto que tienen las mujeres que tal vez... No lo sé. También hay que ponerse del lado de las minas. ¿Y esto de dónde apareció? ¿Por qué?“.

La foto de Julieta Prandi junto a otro hombre que se viralizó (Foto: X.com /@elejercitodelam)

“Los contactos, sí, vienen de la ex de Emanuel, puede generarte celos”, aludió a las amigas de Ana Paula Dutil.

Las razones de la separación de Prandi de Ortega

Ante la pregunta del por qué del abrupto final del matrimonio, Waizer fue contundente: “No es que uno corta un matrimonio por los celos. No encontró plan. Ya no encontró plan en ciertas cuestiones que le hacían ruido”.

“No es que uno no corta un matrimonio por los celos. No encontró plan. Ya no encontró plan en ciertas cuestiones que le hacían ruido”. Sebastián Waizer, amigo de Prandi.

“Y repito. Uno puede confiar en la pareja, pero puede no confiar en la gente que se acerca. Y tu pareja, a veces eso no lo puede detectar. El olfateo, el olfateo en una mina... Puede haber pasado algo, o puede no saberlo tampoco”, insistió.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Entonces detalló: “Pero ante la duda, uno tiene que tomar una decisión. Ella tiene algo de amor propio, de la valorización, de su madurez, con la sabiduría de venir del dolor, donde, bueno, tal vez hay cosas que ella no está lista.

La firmeza de Prandi ante el divorcio

“Juli no está arrepentida de nada de lo que haga. No es una improvisada. Y ella sabe por qué lo hace. Ellos habían tenido charlas previas. Lo que hizo fue un protocolo de prensa”, aseveró el amigo de Prandi.

Julieta Prandi (Foto: Movilpress)

“Ella estaba muy en crisis cuando hizo el posteo, yo estaba yendo para su casa y cuando llegué ya lo había hecho. Nadie se puede meter con el accionar de una mujer”, siguió.

“No va a hacer ninguna denuncia, ningún juicio. No va a hablar mal nunca, jamás, porque no lo hizo nunca de nadie. Estaba en un hermoso momento ella. Pero la vida cambia de minuto a minuto. Ahora está triste, está angustiada”, cerró Sebastián Waizer, el confidente de Julieta Prandi tras la separación de Emanuel Ortega.