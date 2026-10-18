Julieta Prandi aclaró quién es el hombre que aparece junto a ella en una foto tomada en las playas de Brasil, que se viralizó en medio de las repercusiones por su separación de Emanuel Ortega. Ante las especulaciones sobre un posible nuevo romance, la modelo respondió en sus redes sociales con una frase contundente: “Con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”.

La imagen fue difundida por la cuenta de X @elejercitodelam y muestra a Prandi descansando en una reposera, con una bikini negra, mientras un hombre se encuentra a su lado. La fotografía llamó la atención por el momento en que salió a la luz, pocos días después de que la conductora anunciara el final de su relación con el cantante.

La foto de Julieta Prandi junto a otro hombre que se viralizó (Foto: X.com /@elejercitodelam)

El viaje de la modelo a Brasil había trascendido previamente a través de Ángel de Brito, quien contó que había viajado acompañada por un amigo. La estadía le permitió tomarse unos días de descanso lejos de la exposición mediática que generó la ruptura.

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Frente a la circulación de la foto y los comentarios que despertó, Prandi compartió en su perfil de X una de las publicaciones periodísticas sobre el tema y aclaró que el hombre que la acompañaba era su mejor amigo. De esa manera, descartó las interpretaciones que vinculaban la imagen con el comienzo de una nueva relación sentimental.

El descarg de Julieta Prandi (Foto: X.com / @jprandioficial)

La aclaración se produjo mientras continúa la repercusión por su separación de Emanuel Ortega, con quien estuvo en pareja durante seis años y se casó por civil el 15 de septiembre. El 12 de octubre, la modelo comunicó que había decidido dar un paso al costado en la relación, a menos de un mes de la boda.

Julieta Prandi con su amigo Sebastián (Foto: Instagram @jprandi)

En los últimos días, Prandi también expresó su malestar por las versiones que circularon alrededor de la ruptura. En una conversación con la periodista Pilar Smith, manifestó: “Me siento avergonzada por toda esta situación”. Y agregó: “Toqué fondo, terminé de desilusionarme con este episodio”. Mientras tanto, Ortega pidió preservar la intimidad de la separación y reconoció que atraviesa un momento difícil.

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