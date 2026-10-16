En medio de las versiones sobre su escandalosa separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi habría elegido alejarse por unos días y viajar a Brasil acompañada por un amigo. La información fue compartida por Ángel de Brito a través de sus redes sociales.

El conductor de LAM publicó una historia de Instagram en la que respondió la consulta de un seguidor sobre el futuro de la relación entre la modelo y el cantante: “¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban”, decía el mensaje que recibió el periodista.

La respuesta de De Brito fue breve, pero contundente: “Se fue a Brasil con amigo”. La publicación del conductor puso el foco en el presente de Prandi, en medio de las versiones que circulan sobre su relación con Emanuel Ortega.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jprandi)

Aunque el periodista no brindó más detalles sobre la identidad de esa persona ni sobre las circunstancias del viaje, el dato llamó la atención por el momento en el que se conoció: en plena repercusión mediática de la crisis sentimental.

Ángel de Brito: “Julieta Prandi se fue a Brasil con amigo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡ESCÁNDALO! REVELAN LOS CHATS PRIVADOS DE EMANUEL ORTEGA CON UNA VESTUARISTA QUE DESCUBRIÓ JULIETA PRANDI

Un nuevo escándalo sacude la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En medio de las versiones sobre una fuerte discusión entre la modelo y el cantante, que le pusieron punto final a su matrimonio, Pochi lanzó una bomba en Puro Show al revelar que una vestuarista habría mantenido conversaciones comprometedoras con él y que, posteriormente, le habría enviado los chats a la conductora.

La información sorprendió al panel del ciclo de eltrece, donde deslizaron que podría aparecer una nueva tercera en discordia en la historia de la pareja. Según lo que contó la panelista, los mensajes estarían vinculados con un supuesto encuentro íntimo que ambos habrían planeado antes del casamiento de Prandi y Ortega: “Una fuente inesperada me dice que va a aparecer una nueva persona en todo el ‘lore’ este que hay entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega”, reveló la panelista.

Ante la posibilidad de una nueva tercera en discordia, Pampito intervino: “Una nueva tercera en discordia sería”, comentó, mientras el resto del panel bromeaba sobre la cantidad de personas que podrían sumarse a la trama.

Julieta Prandi habló de los rumores de separación de Emanuel Ortega (Foto: captura de América).

Pero lo más fuerte llegó cuando Pochi dio detalles de lo que le habían contado: “Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”.

Según ella, la situación no habría quedado solamente en esas conversaciones. La mujer habría decidido enviarle los mensajes directamente a Julieta Prandi: “Pero, más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi”, aseguró.

“Porque ahí en los chats no es que era un chichoneo, había una intención”, acotó el conductor, al referirse al supuesto encuentro que habrían estado organizando.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

La revelación generó más preguntas en el estudio, especialmente sobre el lugar en el que se habría producido la cita. En ese contexto, Fernanda Iglesias recordó una declaración de Martín Ortega, hermano del cantante, sobre el estudio mencionado en las versiones: “El hermano de Emanuel Ortega, Martín, salió a decir que el estudio no era un bulo, pero era un bulo…”, comentó la periodista.

De acuerdo con el relato de Pochi, el envío de los mensajes habría sido determinante en el conflicto entre la modelo y el músico: “Lo que me cuentan es que previo al casamiento, Julieta Prandi habría recibido chats por parte de una chica que es vestuarista, relacionado a conversaciones con Emanuel Ortega donde estaban planeando un encuentro en el estudio de él”, explicó. Y cerró, contundente: “Y eso habría sido el principal detonante de la pelea que tuvieron”.