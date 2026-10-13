Este martes, la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega se convirtió en uno de los temas más convocantes, sobre todo por el aparente hermetismo de la modelo al anunciar la ruptura, en la que no tardó en aparecer una supuesta tercera en discordia: la escritora Mariana Marx.

Luego de que se viralizara el rumor de un tenso episodio en el estudio de grabación de Emanuel, que según Fernanda Iglesias habría rivalizado con el Motorhome-gate de Pampita y la China Suárez, Mariana Marx decidió romper el silencio en SQP.

“Quería aclarar que todo es una mentira total”, comenzó diciendo Mariana, que confirmó que Ana Paula Duril le gestionó la visita al sitio de trabajo de Emanuel para grabar un audiolibro. “Cuando fui al estudio de Emanuel, que me lo ofreció Ana Paula, que somos como hermanas, me acompaña Ana Paula. Ella se quedó con el auto, cerca, mientras yo grababa y había un asistente de Emanuel, Sebastián”, relató la escritora.

“Y en un momento que estábamos grabando apareció así de sorpresa Julieta. Nos sorprendimos, pero no era nada de eso de todo lo que se dijo, lo que dijo ella, que había olor a sexo y todas esas cosas. Nada que ver. Estábamos leyendo y me preguntó de mi libro y nada más, pero no pasó nada malo”

“Ella me dijo ‘A ver, léeme tu libro, de qué escribís’, y me dijo ‘Qué trágico todo lo que escribís’, y yo le dije ‘Tu vida también es trágica’. Y yo como haciendo un chiste, pero siempre con risa. Y ahí le mandé un mensaje a Ana Paula y le dije que me venga a buscar y vino, pero no pasó nada malo”, agregó.

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