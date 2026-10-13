La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones. A menos de un mes de su casamiento, la conductora anunció que decidió dar un paso al costado de la relación por diferencias irreconciliables y, aunque evitó profundizar en los motivos, su entorno comenzó a dar algunas pistas sobre cómo atraviesa este momento personal.

Quien rompió el silencio fue Mariano Peluffo, amigo de Julieta y compañero suyo en la radio, quien contó que la modelo les había anticipado a él y al equipo que iba a comunicar públicamente la ruptura. Además, reveló cómo la vio antes de que se conociera la noticia y sorprendió al asegurar que no había señales de una crisis previa: “Como amigo, no la vi bien. Me contó un poco su situación y obviamente no voy a hablar porque ella eligió eso y la respeto”, expresó el conductor al referirse a la charla que mantuvieron.

En sus declaraciones, Peluffo explicó que Julieta decidió tomarse unos días de descanso y que sus compañeros respetarán su necesidad de alejarse temporalmente de sus actividades laborales: “La escuchamos, la contuvimos, somos todos compañeros y amigos. Ella, a partir de hoy no viene, se toma unos días”, contó el conductor, quien anticipó que la ausencia de Prandi podría extenderse durante varias semanas.

Foto: Captura (América)

La situación tomó por sorpresa al equipo de la radio, que sabía que la conductora tenía previsto tomarse unos días, aunque por otro motivo. Según explicó Peluffo, Julieta todavía no había utilizado los días correspondientes a su luna de miel después de su casamiento con el hijo de Palito Ortega.

Sin embargo, los planes cambiaron a raíz de lo sucedido en su vida sentimental: “Hubo este cambio en su vida personal”, señaló el conductor al explicar por qué la pausa laboral adquirió otro significado.

Por último, el conductor fue contundente al describir cómo había visto a su amiga antes de que se conociera la noticia: “La vi súper entera”. Y luego agregó una frase que dejó en evidencia que el desenlace de la relación no era algo que su entorno hubiera anticipado: “Julieta se casó súper feliz, pasó algo que no estaba en los planes de ninguno de los dos”, cerró.

Mariano Peluffo: “Como amigo, no la vi bien. La escuchamos, la contuvimos, somos todos compañeros y amigos. Ella, a partir de hoy no viene, se toma unos días”.

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SE CONOCIÓ CÓMO ESTÁ JULIETA PRANDI TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó sorpresa y abrió un sinfín de interrogantes sobre el futuro de una de las parejas que parecía más consolidada del ambiente artístico. En medio de las repercusiones y los comentarios en las redes sociales, Laura Ubfal contó cómo se encuentra la conductora y reveló detalles del delicado momento personal que atraviesa.

En el programa de streaming que sale por Bondi Live, la periodista se refirió a las versiones que circularon tras el anuncio y pidió cautela antes de sacar conclusiones sobre la intimidad de la pareja. Además, aseguró que Julieta está atravesando la situación con tristeza y que, por el momento, necesita tomar distancia para ordenar sus sentimientos: “Julieta está dolida, está triste, y lo que quiere es tomarse un tiempo”, expresó Ubfal, al explicar que la decisión de dar un paso al costado no necesariamente significa que la ruptura sea definitiva.

Además, la periodista se refirió a los comentarios que recibió Prandi en las redes sociales y cuestionó las críticas que surgieron alrededor de su decisión: “Le están dando con un caño a Julieta, la verdad. Las redes ya sabemos lo que son, digan lo que quieran, hablen lo que quieran. Cada pareja tiene sus códigos. Y evidentemente hay señores, maridos, como Ema en este caso, que es re buen tipo, yo lo conozco, que dicen ‘no va a volver a pasar’”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

“Hay veces que decís: ‘me equivoqué, no va a volver a pasar’. Y, bueno, a veces te duele que las cosas vuelvan a pasar. No estoy hablando de infidelidad”, explicó.

Y siguió: “Eso no quiere decir que no vuelvan, que sea para siempre, veremos, porque por algo se casaron, por algo cuando Ema le ofrece matrimonio, Juli lo acepta, después de seis años de estar juntos y de convivencia”, reflexionó Ubfal.

Laura Ubfal: “Julieta Prandi está dolida, está triste, y lo que quiere es tomarse un tiempo”.

Y cerró: “Yo estoy segura que Julieta va a hablar, pero se va a tomar unas horas, un tiempo, para ver dónde está parada, qué es lo que siente. Ya la vida la golpeó demasiado y está triste. Explotó y dijo ‘doy un paso al costado’. Un beso a Juli, y también un beso a Ema, porque para mí los dos son buena gente, y, bueno, espero que vuelvan a estar juntos”.