La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera la identidad de una mujer vinculada a un episodio que habría ocurrido en el estudio de grabación del músico. Según contaron en Intrusos, se trata de Mariana Marx, una escritora amiga de la familia Ortega en cuya casa de Barrio Parque vive Ana Paula Dutil, la ex del músico.

De acuerdo con el relato de Paula Varela, Prandi habría protagonizado una escena de tensión al presentarse en el estudio donde Ortega coordinaba un trabajo con esa mujer. Allí, la conductora habría reaccionado a los gritos y cuestionado la situación. “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, qué está pasando Emanuel”, habría dicho, según la versión difundida en televisión.

Fotos: capturas América TV

La información generó repercusiones luego de que Prandi anunciara públicamente su separación del músico, a menos de un mes de haberse casado. En su comunicado en Instagram, la modelo había hecho referencia a acuerdos que, según expresó, no eran negociables y que se habrían quebrado, aunque no detalló públicamente los motivos de su decisión.

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En Intrusos, los panelistas aportaron datos sobre la identidad de la mujer. Daniel Ambrosino contó: “Me dicen que Mariana vive con Ana Paula (Dutil) en Barrio Parque. Que esa casa era la que alquiló a Benjamín Vicuña”.

Por su parte, Camilo García identificó a la mujer como Mariana Marx y señaló que el año pasado publicó un libro titulado La risa más triste. Según lo expuesto en el programa, Marx sería amiga de la familia Ortega y habría coincidido con Emanuel en el ámbito laboral.

Por el momento, los datos difundidos no permiten establecer qué ocurrió entre Prandi y Ortega ni confirmar que la mujer mencionada haya tenido relación con la ruptura. La identidad que trascendió en televisión sumó un nuevo elemento a la controversia, aunque los motivos de la separación continúan sin una explicación pública completa.

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