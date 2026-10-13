En medio de la repercusión por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, el cantante quedó envuelto en una inesperada revelación durante el programa Intrusos. En pleno ida y vuelta, confirmaron al aire el rumor sobre el “atributo oculto” que desde hace décadas circula en el ambiente sobre el artista.

La charla se disparó cuando Paula Varela lanzó: “Me confirman esto de los dotes de él…”, dejando en claro que el mito sobre Ortega no era solo un comentario de pasillo. Ante la sorpresa, sus compañeros reaccionaron con humor y complicidad.

Emanuel Ortega (Foto: Movilpress)

Durante el intercambio, Rodrigo Lussich sumó picardía al tema: “¿Qué dotes? No lo dijimos al aire…”, bromeó, mientras el resto del panel se reía. Lussich agregó: “Es un dato de Carolo, que él Palito palote…”, haciendo referencia al apodo familiar y al rumor que siempre persiguió al hijo de Palito Ortega.

EL RUMOR SOBRE EMANUEL ORTEGA QUE NACIÓ EN LOS ‘90

Según contaron en el programa de América, la versión sobre el “buen atributo” de Emanuel Ortega comenzó a circular en los años ‘90, cuando el cantante tuvo un romance con la modelo Moira Gough, una de las figuras más populares de esa época.

“Y dicen que desde la época en que él salió con Moira Gough, la modelo del momento, se empezó a correr la bola que tenía buenos dotes”, contó Varela según la información que le llegaba en pleno vivo, justo cuando el cantante atraviesa un momento mediático por su separación.

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