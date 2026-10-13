La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones. A 27 días de haberse casado, la modelo y actriz anunció que decidió ponerle fin a la relación que mantenían desde hacía seis años y dejó una frase que despertó interrogantes: “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

En medio de las especulaciones, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show cuál sería el conflicto detrás de la ruptura. Según su versión, el cantante tendría una forma de vincularse que habría generado inseguridad en sus relaciones sentimentales y que estaría relacionada con los límites a los que hizo referencia Prandi.

Separación de Julieta Prandi: qué acuerdo rompió Emanuel Ortega (eltrece)

Qué acuerdo habría roto Emanuel Ortega con Julieta Prandi

Al analizar la ruptura, Fernanda Iglesias describió una característica de la personalidad de Emanuel Ortega que, según contó, le mencionaron personas que lo conocen. La periodista aclaró que no buscaba cuestionar su calidad humana ni artística, pero señaló que tendría una tendencia a disfrutar de la seducción y de la atención de otras mujeres.

“Es un chico contado por gente que lo conoce muy bien. Buena persona, buen artista, no vamos a decir nada de él, pero que tiene un temita quizás con su ego o con su narcisismo o con lo que sea que llamen los psicólogos a esta personalidad”, expresó en el ciclo.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Luego, profundizó en su interpretación sobre la dinámica de pareja del cantante: “Le gusta seducir todo el tiempo, está con una chica y le gusta que esa chica guste de él y que generara alguna cosa en ella. Que compitan por su amor”.

“Algunas mujeres se lo bancan. Perfecto. Y les gusta quizás. Otras no”, resumió.

La desconfianza y los acuerdos innegociables de Julieta Prandi

La periodista también se refirió a la confianza dentro de la pareja y aseguró que, según su información, Prandi habría llegado a revisar el teléfono de Ortega porque desconfiaba de él.

“Esto no está bien, pero no lo hagan en sus casas, pero ella le revisaba el teléfono. Porque desconfiaba de él”, contó Iglesias en Puro Show.

Ante la intervención de sus compañeros, la periodista agregó que, según su interpretación, el cantante no habría logrado transmitirle la seguridad que necesitaba su pareja.

Además, sostuvo que se trataría de una característica que, de acuerdo con su versión, también habría estado presente en una relación anterior de Ortega con Ana Paula Dutil.