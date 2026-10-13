La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo. A solo 27 días de haberse casado por civil, la modelo anunció que decidió ponerle fin a la relación que habían comenzado seis años atrás y pidió que se respete su intimidad en este momento personal.

Después de comunicar la ruptura, Prandi volvió a referirse al tema a través de un mensaje que le envió a la periodista Laura Ubfal. Allí hizo una aclaración sobre las versiones que comenzaron a circular y reveló qué quiere hacer en los próximos días para atravesar este momento.

“Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”, expresó la conductora.

(Foto: Instagram @jprandi)

Con esas palabras, dejó en claro que, por el momento, no tiene intención de dar más detalles sobre los motivos de la separación y que busca tomar distancia del ruido mediático para enfocarse en sí misma.

Qué dijo Julieta Prandi sobre los rumores de infidelidad

El anuncio de la ruptura generó distintas especulaciones, especialmente después de que la modelo mencionara en su comunicado que existen acuerdos de pareja que no son negociables.

En LAM (América), Ángel de Brito contó que había llegado a su equipo una versión sobre una supuesta infidelidad de Ortega. Según relató el conductor, el músico habría mantenido una relación con una mujer en un estudio de grabación y Prandi se habría enterado de esa situación, lo que habría desencadenado un conflicto.

Por su parte, Pepe Ochoa sostuvo que tenía información sobre una crisis previa en la pareja y señaló que ambos atravesaban diferencias.

Sin embargo, Julieta Prandi no confirmó públicamente que la separación se haya producido por una infidelidad. En su mensaje a Laura Ubfal, pidió que no se difundieran versiones que, según ella, no se corresponden necesariamente con la verdad.

Por eso, hasta el momento, las versiones sobre los motivos de la ruptura deben considerarse especulaciones atribuidas a quienes las difundieron, y no hechos confirmados por los protagonistas.

El comunicado con el que Julieta Prandi anunció la separación

La modelo comunicó la decisión a través de un texto en el que explicó que había decidido dar un paso al costado después de seis años de relación.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

En el mismo mensaje, anticipó que prefería hablar de la ruptura antes de que circularan distintas hipótesis sobre lo sucedido.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

“Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, agregó.

También hizo referencia a los acuerdos dentro de una pareja y a la importancia que pueden tener más allá de los papeles.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó.

Finalmente, aclaró que no tenía más declaraciones para hacer y pidió respeto por su decisión de mantener la intimidad de la ruptura.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: una historia de seis años

Prandi y Ortega estuvieron juntos durante seis años antes de anunciar su separación. La relación comenzó cuando el músico todavía compartía vivienda en Miami con Ana Paula Dutil, su expareja y madre de sus dos hijos, aunque la modelo siempre sostuvo que ellos ya estaban separados cuando comenzó su vínculo con Emanuel.

Después de varios años juntos, la pareja decidió formalizar su relación y se casó por civil. Sin embargo, la ruptura se conoció menos de un mes después de la ceremonia.

La noticia generó sorpresa por la cercanía entre el casamiento y el anuncio de separación, mientras que las declaraciones de Prandi dejaron en claro que, al menos por ahora, prefiere no profundizar públicamente en los motivos de la decisión.

Su mensaje a Laura Ubfal fue la última aclaración difundida hasta el momento: necesita descansar, reencontrarse consigo misma y atravesar este proceso sin que se multipliquen las versiones sobre su vida privada.