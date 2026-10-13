La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. A menos de un mes de haberse casado por civil, la expareja quedó en el centro de distintas versiones sobre los motivos de la ruptura y, en las últimas horas, Fernanda Iglesias reveló detalles sobre la situación patrimonial del músico y un episodio que habría profundizado la crisis.

Al aire de Puro Show (eltrece), la periodista aseguró que Ortega no tiene una casa ni un departamento propio y señaló que cuenta con un estudio de grabación en Buenos Aires.

También relató una situación que, según su versión, ocurrió cuando una mujer cercana a Ana Paula Dutil, expareja del cantante, necesitó utilizar ese espacio para grabar un audiolibro.

Video: Puro Show

Qué dijo Fernanda Iglesias sobre el patrimonio de Emanuel Ortega

Durante el programa, Iglesias sorprendió al referirse a los bienes del músico y afirmó: “Lo único que tiene es un estudio de grabación en Buenos Aires”.

La periodista no brindó mayores precisiones sobre la situación patrimonial de Ortega ni aportó documentación que permitiera corroborar esa información. Por lo tanto, se trata de una versión difundida en televisión y no de un dato verificado de manera independiente.

La revelación generó repercusiones en las redes sociales, en medio de la atención que despertó la separación de la pareja y de las especulaciones sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

El episodio en el estudio de grabación que habría generado una crisis

Además de hablar sobre el patrimonio del músico, Fernanda Iglesias relató una situación que, según explicó, habría ocurrido unos dos meses antes de la separación.

De acuerdo con su versión, una amiga de Ana Paula Dutil viajó a Buenos Aires y la expareja de Ortega le recomendó el estudio de grabación del cantante para realizar un audiolibro.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega con amigps. (Foto: @jprandi)

“Emanuel tiene un estudio de grabación. Tiene una cama ahí. Una amiga de Ana Paula Dutil llegó a Buenos Aires y ella le recomendó ese estudio para hacer un audiolibro. Julieta estaba en alerta. Empezó a sentirse mal, fue al lugar y se armó. No sé si vio algo, pero fue incómodo para todos”, relató Iglesias.

La periodista también sostuvo que Prandi solía revisar el celular de su pareja. Sin embargo, no se difundieron pruebas que permitan confirmar esa afirmación ni determinar qué ocurrió exactamente durante el episodio en el estudio.

Según la reconstrucción que hizo Iglesias, la situación habría generado tensión entre la modelo y el músico, aunque en aquel momento lograron continuar con la relación.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

La crisis previa al casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La pareja llevaba seis años de relación y había formalizado su unión por civil el 15 de septiembre, en San Isidro.

De acuerdo con lo relatado por Iglesias, la crisis habría tenido lugar aproximadamente dos meses antes de la ruptura. Pese a ese episodio, Prandi y Ortega continuaron juntos y finalmente se casaron.

La separación se conoció el 13 de octubre, cuando la modelo publicó un comunicado en el que explicó que había decidido dar un paso al costado de la relación.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, escribió en el mensaje.

La frase alimentó las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, aunque Prandi no confirmó públicamente que se haya tratado de una infidelidad.

El pedido de Julieta Prandi tras anunciar la separación

Después de que comenzaran a circular distintas versiones, Laura Ubfal se comunicó con la modelo y compartió su respuesta.

“Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”, expresó Prandi.

Con ese mensaje, la conductora dejó en claro que, por el momento, no quiere profundizar públicamente en los motivos de la separación y pidió que se respete su intimidad.

Mientras continúan las repercusiones, ni las versiones sobre el episodio en el estudio de grabación ni las especulaciones sobre una posible infidelidad fueron confirmadas públicamente por los protagonistas.