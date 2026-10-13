El lunes por la noche, Julieta Prandi hizo una publicación en sus historias de Instagram que nadie se esperaba. A 27 días de su casamiento, la modelo anunció que se había separado definitivamente de Emanuel Ortega.

Como era de esperar, la noticia de esta inesperada separación llamó la atención inmediatamente de todos. Todos los periodistas de espectáculos se pronunciaron al respecto y, algunos de ellos, incluso se animaron a dar teorías sobre el tema.

Una de ellas fue Juariu quien compartió la noticia con sus seguidores e hizo una alocada suposición con respecto al momento de la separación. “No sé qué está pasando pero será el portal que se abrió o Saturno retrogradado qué se yo, qué locura”, escribió a través de sus redes sociales.

La insólita teoría de Juariu sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @juariu)

ASÍ ANUNCIÓ JULIETA PRANDI SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

El pasado 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el “sí, quiero”. Sin embargo, este 12 de octubre, la modelo anunció el fin de su relación. A 27 días de la boda y seis años del inicio de su romance, todo terminó.

La insólita teoría de Juariu sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @juariu)

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi en el comunicado con el que sorprendió a todos.

En el mismo texto, la conductora explicó por qué decidió hablar antes de que comenzaran las especulaciones. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

A su vez, dejó una frase que llamó la atención: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”. Por último, aclaró: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan entender. Gracias”.