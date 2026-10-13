A solo 27 días de haberse casado, la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó sorpresa en el mundo del espectáculo. Tras la confirmación de la modelo, Julieta Ortega, hermana del cantante, rompió el silencio y contó cómo se enteró de la noticia.

En diálogo con la periodista Karina Iavícoli para el programa LAM, la actri confesó que no tenía información previa sobre la ruptura. “Me acabo de enterar recién, sí, te juro que no sabía nada, ¿qué pasó?”, le preguntó a la periodista, dejando en claro su desconcierto.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación (Foto: Instagram @jprandi)

LA REACCIÓN DE JULIETA ORTEGA ANTE LA NOTICIA

La actriz relató que, al igual que en el casamiento, se enteró de la separación por terceros. “Ninguno de los hermanos sabemos nada, todo el mundo me está mandando la noticia”, dijo Julieta en diálogo con Iavícoli.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo (Foto: Movilpress)

La periodista de América por su parte contó que le envió la historia que subió Prandi confirmando la separación de su reciente marido y su respuesta fue: “La verdad que también estoy shockeada”, además remarcó que la familia no estaba al tanto: “Nadie sabe nada”.

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