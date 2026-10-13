La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo y explosivo capítulo. A pocos días de que la conductora anunciara que había decidido dar un paso al costado de su matrimonio, Karina Iavícoli reveló en LAM quién sería la tercera en discordia y contó detalles de la situación que habría provocado el quiebre definitivo de la pareja.

Según la información que compartió la panelista en el programa de América, se trataría de Josefina Lynch, expareja del músico Joaquín Levinton, quien habría mantenido intercambios de mensajes con Emanuel: “El detonante del divorcio de Julieta Prandi es Josefina Lynch. Es como una Julieta Prandi más joven”, aseguró Iavícoli, al dar a conocer el nombre de la joven que habría quedado involucrada en la crisis sentimental.

La periodista también sostuvo que Julieta habría encontrado mensajes entre su marido y Lynch que tendrían un tono sugestivo. De acuerdo con esa versión, el descubrimiento habría desencadenado una fuerte discusión entre los integrantes de la pareja.

Josefina Lynch. Foto: Instagram (@josefinalynch_)

Karina Iavícoli: “El detonante del divorcio de Julieta Prandi es Josefina Lynch. Es como una Julieta Prandi más joven”

La periodista agregó que, tras conocer esos intercambios, Prandi habría confrontado al cantante. La situación habría escalado durante el viernes y, según la versión expuesta en el ciclo, la pareja volvió a encontrarse el sábado y el domingo. Finalmente, el lunes Julieta habría tomado la decisión de pedirle a Emanuel que se fuera de la casa.

Josefina Lynch. Foto: Instagram (@josefinalynch_)

Otro de los detalles que aportó Iavícoli tuvo que ver con las publicaciones que Josefina habría compartido en sus redes sociales desde el estudio de grabación. Según relató, las historias mostraban a la joven en ese espacio y le habrían llamado la atención por el tono de las imágenes.

Josefina Lynch. Foto: Instagram (@josefinalynch_)

Además, sostuvo que Lynch las habría eliminado después de advertir que ella había comenzado a seguirla: “Ella había subido esas historias que vemos del estudio, muy provocadora, y las borró cuando vio que yo la empecé a seguir”, cerró.

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EMANUEL ORTEGA HABLÓ POR PRIMERA VEZ TRAS SU SEPARACIÓN DE JULIETA PRANDI

En medio de todas las especulaciones que despertó la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el cantante habló por primera vez ante las cámaras y reconoció que atraviesa un momento difícil.

En una nota con Sálvese Quien Pueda, el hijo de Palito Ortega se mostró incómodo al ser consultado sobre la ruptura y, aunque evitó profundizar en los motivos que llevaron a la pareja a separarse, dejó una frase que reflejó su estado de ánimo: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos”, expresó Emanuel, visiblemente afectado por la situación.

La declaración llegó luego de que el cronista Rodrigo Bar le preguntara si consideraba que la decisión de separarse había sido impulsiva y si existía la posibilidad de una reconciliación con Julieta, teniendo en cuenta que se habían casado hacía menos de un mes.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

Durante el breve intercambio, el periodista hizo referencia al amor que la pareja se había demostrado públicamente y al poco tiempo que había transcurrido desde su casamiento. Sin embargo, Ortega prefirió no alimentar las especulaciones sobre una posible vuelta: “No tengo nada más para decir, les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más”, respondió.

“Yo les respeto mucho su trabajo, lo súper entiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor”, pidió. Y luego explicó cuál es su postura frente a la exposición mediática que generó la separación: “Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado, porque es algo privado entre dos personas, nada más”.

“Perdón, en serio. No quiero pasar por antipático, no me gusta estar hablando de esta manera, pero no estoy de ánimo para hablar ni para nada por el estilo, de verdad”, cerró Emanuel, quien atinó a hablar brevemente detrás de una puerta.