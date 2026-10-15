Emanuel Ortega y Julieta Prandi vivieron una historia de idas y vueltas antes de casarse y luego separarse. Según informó Pilar Smith en el programa LAM, el músico le habría hecho varias propuestas de casamiento a la modelo y reveló cuándo finalmente ella le dio el sí.

Una amiga cercana a Prandi aclaró a la panelista que no fue un ultimátum de la actriz para seguir adelante con la pareja, ya que Emanuel le pidió casamiento a Julieta “primero en marzo, en abril durante el cumpleaños de ella, y la última vez fue después de una fuerte discusión en el estudio”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

ASÍ FUE LA PROPUESTA DEFINITIVA: PÉTALOS EN LA CAMA Y UN SÍ TRAS LA PELEA

La tercera propuesta de Emanuel Ortega a Julieta Prandi llegó en un momento de tensión conforme reveló Pilar Smith en el programa de América, después de una discusión: “Emanuel preparó una sorpresa con pétalos en la cama y, arrodillado, le pidió nuevamente matrimonio a Julieta, esta vez, ella aceptó”.

Emanuel y Julieta Prandi acompañaron a Palito Ortega en su homenaje (Foto: Movilpress).

Las dos veces anteriores, Prandi había rechazado la propuesta.

RUMORES DE INFIDELIDAD Y EL MOTIVO DE LA SEPARACIÓN

Durante la charla en LAM, Pilar Smith también abordó los rumores sobre la conducta de Emanuel Ortega. Según contó, Julieta revisaba el teléfono de su pareja y encontraba conversaciones sospechosas, lo que alimentó las dudas sobre la fidelidad del cantante.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Movilpress)

A pesar de los rechazos iniciales, Prandi habría aceptado casarse porque estaba enamorada. Sin embargo, la relación no prosperó y la separación llegó rápidamente. “Pensó que iba a cambiar ”, explicó Smith sobre la decisión de la modelo de terminar el vínculo.

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