A poco de cumplir un mes de casados, la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi generó una ola de rumores y versiones cruzadas. En medio de las especulaciones, Julieta Ortega rompió el silencio en el programa de Ángel de Brito y aclaró las versiones sobre el presente de su hermano.

Durante la entrevista en Bondi, Julieta Ortega fue consultada sobre los dichos que circulaban respecto a que Emanuel le daba el estudio de grabación “gratis a las minas” y que allí tenía una cama para quedarse a dormir.

“No, no, pará. Eso es horrible y eso sí quiero decirlo, mi hermano no le da gratis el estudio a nadie, creéme”, aseguró la actriz, cortando de raíz los rumores que lo vincularon a Josefina Lynch.

En el ida y vuelta, Julieta Ortega se refirió a la situación habitacional de Emanuel Ortega tras la ruptura con Prandi. “No sé si tiene una cama, pero si tiene un sillón debe estar en el sillón, pobre chico. Gracias que tiene el estudio”, ironizó Julieta indignada con la actitud de la modelo.

Julieta Ortega habló de la separación de su hermano Emanuel de Julieta Prandi (Foto: captura de Bondi).

Cuando le preguntaron si Prandi había echado a Emanuel de la casa, Ortega respondió: “Yo no te puedo dar esos datos”.

Además, explicó por qué su hermano no se fue a vivir con ella: “No, porque está mi hijo”. Y agregó: “Sebastián vive en mi edificio y tampoco tiene otro cuarto, tienen un solo cuarto y un vestidor de Valen”.

LOS ENCUENTROS QUE HABRÍAN PROFUNDIZADO LA CRISIS ENTRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

Karina Iavícoli contó en el programa de América que Josefina Lynch, la cantante y supuesta tercera en discordia entre Prandi y Ortega, habría publicado unas imágenes muy provocadoras en el estudio de grabación de Emanuel Ortega que luego eliminó y agregó que tuvieron más encuentros después de la discusión con Julieta.

“A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, aseguró la panelista de LAM.

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