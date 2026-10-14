Ana Paula Dutil sorprendió al hablar de la posibilidad de una reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, en medio de las especulaciones que circularon sobre el matrimonio.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, la expareja del cantante se refirió a la situación y dejó una frase que no pasó inadvertida.

Aunque aclaró que no le corresponde opinar sobre la intimidad de Emanuel y Julieta, la madre de los hijos del músico reconoció que la situación la afecta emocionalmente y explicó por qué le cuesta quedar involucrada en las versiones sobre la pareja: “¿Por qué me salpican con esto?”, lanzó Dutil, visiblemente incómoda por tener que referirse a un tema que, según remarcó, pertenece a la vida privada de su ex.

Durante la charla, Ana Paula fue sincera al explicar cómo atraviesa este momento y dejó en claro que hoy está enfocada en su propia vida sentimental: “La paso mal porque me importa y no debería importarme, y la paso mal porque realmente yo estoy en otro lugar en este momento, estoy conociendo a alguien, estoy contenta con eso, creo nuevamente en el amor”, expresó.

Foto: Captura (América)

“Les deseo lo mejor”, aseguró, sincera. Y cerró con una opinión que llamó especialmente la atención, ya que se mostró convencida de que la situación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi encontrará una solución: “Yo estoy segura de que estas cosas se van a arreglar”, cerró.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

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LA SORPRESIVA CONFESIÓN DE ANA PAULA DUTIL TRAS LA SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA Y JULIETA PRANDI

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones y, en medio de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, una de las personas que quedó inesperadamente en el centro de la escena decidió hablar. Ana Paula Dutil, exmujer del cantante y madre de sus hijos, rompió el silencio y rechazó las versiones que la vinculaban con la crisis de la pareja.

En una nota con Sálvese Quien Pueda, Ana Paula reconoció que la noticia de la separación la sorprendió, al igual que al resto, y manifestó su malestar por haber quedado involucrada en una historia sentimental de la que, según aseguró, no forma parte: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”, comenzó diciendo, contundente.

Durante la entrevista, la ex del artista explicó que los rumores sobre su supuesta influencia en los problemas de la pareja la sorprendieron y le generaron dolor: “Se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él, y debo decir que no tengo nada que ver”, sostuvo.

“Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”.

Uno de los momentos más llamativos de la nota llegó cuando Dutil se refirió a su vínculo con Prandi: “No somos amigas, obviamente. No sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar, ese es mi sentir”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que la situación se aclare.

Además, desmintió cualquier conflicto personal con la modelo: “De Julieta, lo que puedo decir es que mis hijos la quieren muchísimo. Siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él. ‘Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones’”.

Y cerró, feliz por su presente: “La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Nada. Estoy enamorada de otra persona”.