En medio del escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en Intrusos difundieron una foto de Mariana Marx, la escritora mencionada como la tercera en discordia entre los ex. Paula Varela identificó a la mujer en la imagen, que había publicado Julieta Ortega en sus redes sociales durante la celebración de su cumpleaños.

La periodista compartió la imagen en Intrusos, mientras hablaban de la ruptura de la pareja, que anunció su separación apenas 27 días después de haberse casado por civil.

La foto que mostró Paula Varela de Mariana Marx (Foto: captura América TV)

Según explicó Varela, la fotografía había sido publicada por Julieta Ortega en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños. “Esta foto la publicó Julieta Ortega en sus redes sociales cuando fue su cumpleaños. Esos fueron sus invitados y ahí está Mariana”, contó al aire del programa.

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Varela también hizo referencia al vínculo de Marx con la familia Ortega y con Ana Paula Dutil, la expareja del cantante. “Mariana es muy amiga de la familia, muy amiga de Julieta, muy amiga de Ana Paula Dutil”, aseguró, al aportar detalles sobre la cercanía de la escritora con el círculo íntimo del músico.

Durante el programa, la panelista explicó que Julieta Ortega habría sido quien facilitó el contacto entre la escritora y su hermano. Según su relato, Marx se dedica a escribir cuentos y grabar sus propias producciones, por lo que habría recurrido al estudio de grabación de Emanuel para realizar un audiocuento o un podcast.

De acuerdo con la versión que compartió Varela, Prandi habría llegado al estudio sin avisar y protagonizado un momento de tensión. “En eso cae Julieta Prandi, que no había avisado, totalmente fuera de sí y Mariana casi sale llorando del lugar”, relató. Y agregó: “Me dicen los que estaban ahí, que el escándalo que hizo Julieta fue un papelón, que Emanuel no sabía dónde meterse”. Se trata de un episodio reconstruido a partir de testimonios difundidos en televisión, que no fue confirmado públicamente por sus protagonistas.

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