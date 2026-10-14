En medio de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Pochi mostró en el programa de Puro Show, la foto que había publicado Josefina Lynch, cantante y exnovia de Joaquín Levinton cantante y exnovia de Joaquín Levinton y ahora la supuesta tercera en discordia entre la pareja, en el estudio del marido de la modelo.

Según reveló Karina Iavícoli, Prandi habría encontrado mensajes comprometedores con esta mujer: “Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono, ve que ella subió fotos en el estudio y lo encara. El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me haces esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo".

La foto que subió Josefina Lynch en sus redes sociales en el estudio de Emanuel Ortega (Foto: captura de eltrece).

La imagen, que llegó rápidamente a manos de Prandi, mostraba a Lynch en el estudio de grabación de Emanuel Ortega. Este detalle no pasó desapercibido para la modelo, que reconoció el lugar: “Eso le habrá generado una situación, como ‘yo no sabía’”, comentó Pochi, sugiriendo que la publicación fue clave para que Prandi tomara la decisión de separarse.

El estudio de Emanuel Ortega (Foto: captura de eltrece).

La publicación de Lynch no fue la única pista: Emanuel también había subido una foto de su estudio, lo que permitió a Prandi identificar el espacio en la historia de la joven. “Sabía de la existencia de esta chica, pero no esperaba verla en ese contexto”, explicó Pochi en el ciclo de eltrece.

LOS ENCUENTROS QUE HABRÍAN PROFUNDIZADO LA CRISIS ENTRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

Karina Iavícoli contó además en el programa de América que las Josefina Lynch habría publicado unas imágenes muy provocadoras en el estudio de grabación de Emanuel Ortega que luego eliminó y agregó que tuvieron más encuentros después de la discusión con Julieta Prandi.

“A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, aseguró la panelista de LAM.

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